成语“望梅止渴”出自南朝宋·刘义庆的《世说新语·假谲》，说的是曹操率军讨伐张绣，行至途中，炎热似火，人人口渴，找不到水源，士兵们都很疲惫，不仅行军速度慢了下来，还有人因口渴晕倒了。曹操担心贻误战机，心生一计，大声说道“翻过前面山，就有一大片梅林，梅子很多，可以解渴！”士兵们一听，马上流出口水，精神倍增，行军速度快了很多。后来，人们用望梅止渴表示愿望无法实现，而用空想安慰自己。

为什么望梅能止渴

用西医的话来说，“望梅止渴”其实是一种条件反射。条件反射是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射，是高级神经活动的基本方式。梅子含天然有机酸，其强烈的酸味，可以促进唾液腺与胃液腺的分泌，这也是为什么吃梅子会流口水的原因。由于条件反射，吃过梅子的人，当他看到梅子或者想到梅子的时候，就会流口水。曹操正是利用了人们对梅子的条件反射，达到了让士兵们口舌生津的目的。

收敛生津话乌梅

对于中医来说，梅子其实是经常使用的一味中药乌梅，夏季采摘后，需要低温烘干后闷至皱皮，颜色变黑，容易保存，不至于烂掉，所以，我们常见到的梅子都是乌黑的模样；人们又叫它酸梅，是因为梅子味道酸不可言，不管是新鲜梅子，还是处理后的梅子，都会让人酸得直流口水。

《神农本草经》里说酸梅“梅性味甘平，可入肝、脾、肺、大肠，有收敛生津作用”。李时珍的《本草纲目》里说“……味最酸，有下气、安心、止咳止嗽、止痛止作寒烦热、止冷热痢疾、消肿解毒之功效。”中医常利用它能收能涩的作用，来治疗体虚多汗、肺虚久咳和慢性腹泻患者，也用它来治疗遗精遗尿和白带较多的患者，收到较好效果。

中成药乌梅丸，就是以乌梅为主药，治疗蛔虫引起的腹痛、呕吐和湿热引起的腹泻脓血便；还有一种叫“玉泉散”的药，也有乌梅的成分，主要用来治疗虚热消渴。生活中，人们也摸索出很多用乌梅治病的验方。比如用炒过的乌梅肉加上去掉筋膜后以蜜炒过的御米壳，共研为末，睡前以蜜水送服，治疗久咳不愈；用烧成炭灰的乌梅肉调和生油，涂抹在头顶治疗小儿头疮。

日常生活中，特别是在夏季，我们最熟悉不过的是酸梅汤。这种以乌梅为主要原料，配以山楂、桂花、甘草、冰糖等制作而成的消暑饮料，可帮助消化，行气散瘀、生津止渴、收敛肺气、除烦安神，是炎热夏季不可多得的保健饮品。

但是，乌梅虽然有这么多功效，过食也是不可取的。过食乌梅伤牙齿和脾胃，还可以助痰生火。咳嗽和疾疾初期、女性经期、产前产后也不宜不宣而战多食用乌梅。（邓玉霞）