有些流口水要查一下
上海市读者王女士问：我家宝宝16个月了，最近老流口水，请问与出牙有关吗，还是有别的问题？
上海市第一妇婴保健院新生儿科主任刘江勤答：口水学名叫唾液，由唾液腺分泌。宝宝3~4个月唾液腺开始发育，分泌旺盛，容易流口水。宝宝流不流口水，取决于两个因素：一是唾液腺分泌唾液的速度，二是吞咽的速度。前者快过后者宝宝就会流口水，后者快过前者宝宝就不流口水。另外，宝宝啃东西时口水会很多，长牙时也会流口水。唾液里含有淀粉酶，能消化淀粉类食物（米粉、面、大米等谷物类食物），口水增多一定程度上是给宝宝添加辅食的信号。
通常情况下，宝宝1岁左右时口水外流会慢慢减少。如果16个月流口水还很多，需要排除是否有口腔溃疡、损伤、疱疹等相关疾病。因为这些问题都会引起疼痛和不适，使宝宝吞咽减少，口水就会多。当然，此时若有出牙，一般问题不大。
需要提醒的是，有些宝宝从小到大都流口水，这种现象主要见于吞咽功能受损或者发育不良者，通常需要评估运动或者智力发育功能障碍。
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