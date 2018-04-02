女性和不吸烟人群成肺癌新高危群体

以往的经验提示肺癌的高危人群多以老年、男性、吸烟为主，复旦大学附属肿瘤医院胸外科主任陈海泉教授领衔的团队历时多年完成的《早期非小细胞肺癌外科个体化治疗的基础与临床研究》项目研究发现：女性、不吸烟人群是中国肺癌新的高危人群。

日前，该项目获2017年度上海市科技进步一等奖。

2013年8月～2014年8月，该项目组在上海市闵行区的7个社区，以先期建立的肺癌高危人群库为基础，开展自然居住人群中肺癌高危人群的初筛研究。项目组共筛查高危人群11332例，其中女性比例37％，不吸烟患者比例17％，平均年龄63.8岁。

据悉，目前复旦大学附属肿瘤医院接受肺癌手术的患者，70％以上是受益于肺癌筛查计划的早期非小细胞肺癌患者。仅2016年，年轻不吸烟女性患者更是占到了早期肺癌的76.2％。

值得一提的是，该项目组不仅发现了肺癌高发人群的新特征，还在国际上率先建立早期非小细胞肺癌术前诊疗规范，对早期肺癌术前检查流程和项目进行“瘦身”。项目组在国际上首先提出对选择性早期肺癌患者术前不做支气管镜和骨扫描等检查，建立新的诊疗规范，并在国内率先开展EBUS－TBNA替代纵隔镜对纵隔淋巴结分期，减少患者创伤。

自2012年起，该项目组的研究成果逐步在全国十余家大型三甲医院开展。据不完全统计，采用新的诊断策略，每年可为国家节约医疗费用超2000万元。（记者 王烨捷）