肺癌早筛项目提出“高危指标”

本报讯（特约记者杨静 通讯员姚君）上海市胸科医院近日发布的一项社区肺癌早期筛查项目研究结果显示，早期肺癌（I期）五年生存率可超过90%，而晚期肺癌患者的五年生存率却只有15%左右，早发现、早干预是关键，早期筛查是有效途径。

2013年，该院联合徐汇区卫生健康委，在田林等6个社区开展低剂量螺旋CT肺癌早筛工作，至2019年夏，前后两轮筛查工作结束。历时6年的早筛项目共调研社区居民3万余人，通过低剂量螺旋CT筛查肺癌高危人群8000余人。结果显示，低剂量螺旋CT筛查对于早期肺癌的检出率高达94.1%，比传统检查方式高70%以上。在所有经过检查的人群中，发现肺部结节的人群占筛查总人数的11.1%，其中经医生诊断为高度疑似肺癌早期患者的仅占筛查总人数的1.83%。结果与国际权威同类筛查项目结果基本一致。目前，这些高度疑似患者中已有52人接受了手术治疗，其中早期肺癌患者五年生存率100%。

项目组还提出了一套符合我国人群特点的肺癌筛查“高危指标”，并且根据我国肺癌发病谱的特征，增加了“45岁～50岁”人群组，主要以女性为对象的“被动吸烟”“厨房油烟接触”等筛查指标。实践表明，这些筛查指标的纳入，使得早筛的覆盖面更加完整，减少了大量的漏诊可能。

项目组负责人韩宝惠说，肺癌高危人群不仅限于吸烟者，女性肺癌发病率在逐年上升，需要引起重视。

项目组还自主研发了人工智能软件，其中人工智能读片软件可在几秒钟内将可疑病灶筛选出来，并列出列表供医生参考，医生再进一步进行更为精准的读片诊断。