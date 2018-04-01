春季昼夜温差大 高血压患者危机四伏

阳春三月，春暖花开，春季本应该是十分舒适的季节。但在广州，春季昼夜温差大，冷暖不定，这种温度的变化容易引起血压波动。广州中医药大学第一附属医院心血管科副教授彭锐对记者表示，目前的天气对高血压患者来说有诸多不利，对很多高血压患者来说，在此季节的养生保健有诸多注意事项。

血压波动大，心梗中风风险高

彭锐说，在春季就诊的老年高血压患者呈现两大特点：一是血压波动明显，有时候白天血压正常，但是在晚上气温较低时，血压上升明显，有时可有近20mmHg的差异;二是高血压合并心衰、心梗的发生率明显升高。

缓慢减衣物，保护机体阳气

面对昼夜温差大的状况，高血压或者冠心病患者该如何避免血压大幅度波动呢？彭锐认为，首先要固护阳气，虽然一天之内温差很大，但心脑血管疾病的患者，尤其是老年人，特别要注意保暖。一般来说，人体最舒适的体感温度是26℃，此时血压也最稳定，所以应避免着凉受冻，宜适当春捂，缓慢减衣物，防止风邪入侵，保护机体阳气。

另外，在户外活动时，也最好等太阳出来之后，所谓“夜卧晚起，必待日光”。运动出汗之后不可立刻脱下衣帽，运动结束及时加衣，防止腠理疏松，风邪乘虚而入。

晚上应保证睡眠充足，做到“早睡早起慢起床”，醒后“醒神”三分钟以稳定血压，不急于起床，起床后动作易缓慢，避免血压剧烈波动。

规律服用降压药，切勿自行增减

彭锐说，老年人由于动脉硬化，血管舒缩调节能力下降，24小时内血压变化更加明显，血压波动幅度变大。血压在清晨升高明显，医学上称之为“血压晨峰”。在春季寒冷的早晨，血压上升的情况还会更严重，所以，他建议老年人一定要规律服药，不要自己随意调整药物剂量，必要时，最好能够做一次24小时动态血压监测，明确自己血压的高峰及低谷的时间点，从而及时准确服用降压药来达到降压目的。

另外，通过临床观察，彭锐发现，有相当部分的1-2级高血压患者(血压低于179/109mmHg)如果能够遵从医嘱，进行相应的生活方式改变及中医药治疗可以降压，维持稳定达标。中医中药里像天麻、钩藤、女贞子、牡蛎、煅龙骨等平肝潜阳、疏肝理气的中药材制成汤剂或丸剂服用，坚持3-6个月，可达到理想的降压效果。

TIPS

高血压患者不可随意进补

“医生，我应该吃点什么补一补啊”，在门诊不少高血压患者会咨询医生进补的事情。对此，彭锐强调，高血压患者的证型多数是肝肾阴虚、肝阳上亢类型，吃人参、黄芪、党参等补益气血的中药材不但对病情无益，反而是火上浇油，可能诱发血压上升。因此，如果需要药膳食疗的话，最好先咨询专科医生之后，再针对自己的体质做有针对性的调理。

实际上，吃补药不如坚持做运动。彭锐说，每周4次，每天坚持40分钟的有氧运动，可将血压降低10-20mmHg。