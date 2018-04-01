春季饮食要“四多四少”

(北京中医药大学东直门医院药学部 李 明 高世华)春季饮食最好遵循“四多四少”：

多水少油

季节更替带来多风、干燥的气候，加剧了身体水分的流失。头痛、便秘、体重增加等症状都是因春燥上火所致。最简单的排毒方法就是多喝水。每天清晨起来，喝点蜂蜜水，将有助于清洗肠道，排毒祛火。

多彩少单

即多吃五颜六色的食物，少吃颜色和口味单调的食物。在人体中，五脏各有所爱，如心爱红、苦;肝爱绿、酸;肾爱黑、咸;肺爱辣、白;脾爱黄、甜。人们在饮食中，应当照顾到各脏器的爱好。

多主少副

即多吃主食，少吃副食。春天风多雨少气候干燥，气温变化反复无常，人体免疫力和防御功能极易下降，易诱发一些春季常见的疾病。此时可以多吃些主食，主要成分是碳水化合物，既经济又能直接转化成热量，提供身体基本所需。此外，春季应注重调养脾胃，而米饭同菜中的大鱼大肉相比，要容易消化得多，能很好地保护肠胃。

多菜少果

即多吃蔬菜，少吃水果。春季以养肝为主，蔬菜含有丰富的维生素、纤维素和矿物质，有疏通血管和肠道的功能，肝和心都喜欢它，蔬菜也能使肝脏尽快实现蛋白质、糖类、脂肪代谢，若缺少它，肝脏代谢就差。但水果寒凉易伤脾胃，要适量吃。