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坚持健康饮食，六周修复心脏

2019年09月14日08:45 来源：人民网-生命时报

　　近日，《国际心脏病学杂志》发表一项新研究提示，不管是以不饱和脂肪、蛋白质，还是以碳水化合物为主的健康饮食，只要坚持食用6周，就能直接减轻心血管疾病风险人群的心脏损伤和炎症。

　　这项研究由美国约翰·霍普金斯医学院和马萨诸塞大学医学院共同完成，研究人员分析了三种饮食习惯对高敏肌钙蛋白和C反应蛋白的影响。三种饮食习惯分别是：1.以不饱和脂肪为主的饮食习惯，即日常饮食以谷物为主，蔬菜、水果、肉类为辅；2.以蛋白质为主的饮食习惯，即日常饮食以肉、蛋、奶为主；3.以碳水化合物为主的饮食习惯，即以鱼类、坚果为主。研究发现，只要烹饪方式健康，这三种饮食都能减轻心脏损伤和炎症，并在6周内迅速起效。因此，研究人员认为，健康饮食对逆转心肌损伤有明显作用。另外，研究发现，改变饮食中脂肪、蛋白质、碳水化合物的含量，并没有提供额外的好处。这说明，只要是少油、少盐、少糖的健康饮食，吃什么并不重要。研究者还表示：“食用包含水果、蔬菜、瘦肉和丰富谷物的均衡饮食，限制含糖饮料和糖果，不仅会改善心血管危险因素，也减少了不健康饮食对心脏的伤害。”

　　因此，研究者强调，脂肪、蛋白质、碳水化合物的含量高或低不是损伤心脏的重要因素，饮食的总体健康状况才更关键。▲（雷 妍）

(责编：许晓华、杨迪)


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