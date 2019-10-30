生酮饮食用错了毁身体

“生酮饮食减肥”“生酮饮食治疗糖尿病”“生酮饮食治疗心脏病”……近年来，生酮饮食很火，许多人跃跃欲试。然而，究竟什么是生酮饮食？它真的那么好吗？

生酮饮食是一种极低碳水化合物、高脂肪的膳食模式。普通的均衡膳食模式中，碳水化合物供能占总热量的50%~65%，脂肪占20%~30%，蛋白质占10%~15%。生酮饮食模式中，碳水化合物供能仅占总热量的4%~17%，脂肪占60%~90%，蛋白质占6%~35%。执行生酮饮食期间，身体会产生一类叫酮体的物质，这种饮食模式由此得名。

生酮饮食最早出现于上世纪20年代初。当时医药发展有限，在治疗小儿癫痫方面，医生和营养师屡屡碰到束手无策的病人。在这个背景下，一位叫Russel Wilder的医生首次使用生酮饮食模式治疗病人，临床效果比较可观，随后这种疗法流传开来。研究数据显示，生酮饮食能使14%癫痫儿童停止发病，使大约50%癫痫儿童发病强度降低。这种饮食疗法专门针对那些1岁以上儿童患者、至少2种抗癫痫治疗药物效果不佳的情况。

慢慢地，人们发现生酮饮食还有别的用处——减重。当执行生酮饮食时，碳水化合物摄入极少，迫使机体分解储存在肌肉和肝脏的糖原去供应能量。3天左右后，糖原被耗尽，机体代谢被迫“大拐弯”，转而调用脂肪组织去进行代谢分解。脂肪代谢过程中，会产生一类叫酮体的化学物质，它也能够为机体重要的组织提供能量，包括大脑、肌肉、肾脏等器官，从而使得机体有力气正常运转。就这样，酮体代替葡萄糖，肩负起主要提供能量的重任。另一方面，没有葡萄糖的刺激，机体分泌胰岛素的水平也变得很低，这样一来机体进行脂肪合成代谢的途径就受到阻碍。一边不断分解脂肪，一边无法合成脂肪组织，体脂含量也就一降再降了。

现有研究表明，短期执行生酮饮食的确能够有效减重，减重效果比传统的低脂饮食好，同时和心血管疾病相关的一些风险指标也能获得改良。但是，这不代表生酮饮食是安全并可以长期使用的饮食模式。相反，它是一种带着风险的饮食模式。第一，脂肪代谢会生成酮体，酮体在血液中过量蓄积，就会引起酮症酸中毒，出现恶心呕吐、呼吸带烂苹果的味道、脱水、休克、头痛、头晕、嗜睡，严重则出现昏迷、大脑缺氧等表现。短期执行生酮饮食的人会出现虚弱、脱发、失眠、易怒、暴躁等表现，长期生酮饮食还会增加肝硬化、肾结石、痛风、骨质疏松等疾病等风险。第二，拒绝碳水化合物类食物，势必带来饮食不均衡、微量营养素缺乏的风险，长期保持而不及时纠正会出现严重的健康问题。第三，脂肪占据如此高的比重，势必带来饱和脂肪酸摄入过量的风险。我国居民膳食指南推荐，饱和脂肪酸最好控制在总膳食热量的7%以下，否则会增加心血管疾病风险。

所以，生酮饮食是一把“双刃剑”，有利也有弊。对于减重尤其困难的人群，在专业人士的监督下，也许可以短期尝试一下，但是达到减重目标以后，也应该慢慢过渡回健康的均衡膳食。对于普通人来说，不要轻易尝试。▲