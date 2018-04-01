(江苏省中医院老年医学科 董 蕾)春天在五行中属木，而人体的五脏之中肝也属木性，因而春气通肝，所以春季里养生要注意使肝气顺达，否则就容易出现疲劳、情绪低落等小问题。如何养肝，给大家介绍几个小妙招!

闭眼睛

肝脏和眼睛是相通的，肝主藏血，肝主目，所以养肝首先可以养目。可以固定远方一个大型物体为目标。眼球从左到上到右再到下再回到左，完成一个大圆圈。记住保持头部不动，就眼球动。转动10圈后，再从反方向转动10圈，能有效缓解眼疲劳和提高视力。用眼疲劳的话闭闭眼睛也能很好地达到养肝明目的功效。

压护肝穴

按摩穴位，也是非常直接的护肝方法。护肝穴为双乳间的膻中穴。双手相叠，上下往返膻中穴30次，可舒畅气机，刺激胸腺，增强免疫力。足三里穴也是护肝穴，握拳捶打，可以达到补肾养肝，固护脾胃的功效。

做护肝操

干洗腿：两手紧抱一侧大腿根部，稍用力向下摩擦到脚踝，然后再往上到腿根。或也可揉腿肚，即以两手掌夹紧一侧的小腿肚，旋转揉动。

喝枸杞粥

枸杞护肝明目是绝对好的食物。枸杞可直接吃也可以泡水，还能做药膳和粥。先将大米煮成半成品粥，然后再加入枸杞，煮熟即可食用。枸杞粥的功效，对眼部疲劳、头晕目眩等症状有缓解作用。肝炎患者喝枸杞粥，则有保肝护肝、促使肝细胞再生的良效。