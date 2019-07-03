夏季天气炎热，在五行中属火，再加上昼长夜短，人们睡眠不足，作息不规律，非常容易导致肝火旺盛、阴不敛阳，出现脾气暴躁、心烦失眠、头胀头晕、口苦目眩、咽干舌燥等症状，一遇上不如意的事情就发火。针对这些症状，可以常喝应节的枸杞叶咸蛋猪肝汤，能清肝降火、祛风明目、除烦解渴、润肠通便，可谓调整五脏阴阳平衡的情绪润滑剂。

取新鲜枸杞嫩叶400克、咸鸭蛋2只、猪肝250克、生姜3片。先将猪肝洗净，切成薄片，用精盐、生粉、酱油、料酒、生油各适量拌腌30分钟；咸鸭蛋打开，把蛋黄剪碎，蛋白打散；枸杞嫩叶摘好并洗净。在锅内加入清水约1500毫升，用大火煮沸，滴入适量花生油，放入姜片，把枸杞嫩叶倒进锅里，煮至快断青时，放入腌好的猪肝片，随后倒入咸鸭蛋，并用筷子划散。煮沸5分钟左右，待猪肝转色，加精盐调味即成。

本汤中，枸杞叶为枸杞株嫩叶，为夏季常食之妙品佳蔬，中医称之为“地仙”。其性凉，味甘苦，入肝、脾、肾经，具有清热除烦、生津明目、护肝健胃的作用，尤善清肝经风热，循经上扰上窍，致目赤肿痛、烦渴虚劳等病症。咸鸭蛋性凉，味甘咸，最能引火下行，滋阴明目、平肝润燥，用来煲汤或佐餐能够养肝阴、降虚火，适合经常熬夜、耗损肝阴、阴虚火旺者。猪肝是枸杞叶的“最佳拍档”，入肝经，以形补形，有养血柔肝、滋阴明目、健脾润燥的功效。生姜可辟猪肝之腥味。诸物合用，刚柔并济，既能清肝火，也能养肝血、滋阴润燥、明目除烦。此汤每周可喝2~3次，连续喝2~3周。“三高”者慎食猪肝，可改为瘦肉。▲