湖北读者于先生咨询：我有口臭很多年了，生活中十分尴尬。最近在网上看到一个祛口臭的方子：将干藿香50克、丁香30克、银毫茶30克、白芷30克、甘草30克、川芎20克、薄荷冰5克、槟榔20克混合为细粉，每次取2克散剂，放口中含化，咽汁。请问这个方子能用吗？

中南大学湘雅医院中西医结合科主任医师胡随瑜解答：口臭的发生除与口腔卫生有关外，脏腑积热也是重要原因。这些人还常有口渴、口干、牙龈红肿、便秘等症状。治疗上，除了口服清热泻火的药外，也可用汤剂漱口或含服散剂。此散剂主要针对有肺火的口臭患者。

藿香具有祛暑解表、化湿运脾、理气和胃的功效，临床主治寒热阻滞导致的头昏、口臭、鼻炎等。丁香有强烈的香味，能够袪腐降逆、除秽气，常用其治疗胃病和口腔炎所致的口臭。因为丁香的芳香气可以压住因胃火上升或牙周炎引发的口气，有人趣称丁香为“古代的口香糖”，与藿香合同可芳香化浊。银毫茶性寒味甘，气味芳香而药体轻扬，能清热解毒。甘草口味甘甜，清热解毒、调和药性。川芎、薄荷、槟榔味甘性寒，能清热生津。

大部分口臭患者口腔卫生状况欠佳，伴有工作时间长、睡眠不足，或有吸烟、食辛辣等不良生活习惯，故治疗的同时，需养成良好的口腔清洁习惯和生活习惯。如是因胃病导致的口臭，应及时就医，找到病根。▲