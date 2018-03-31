皮炎，醋泡苦参白鲜皮

推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠

点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

神经性皮炎症又称慢性单纯性苔藓，是以阵发性皮肤瘙痒和皮肤苔藓化为特征的慢性皮肤病，好发于颈部、四肢、腰骶。神经性皮炎与中医的“牛皮癣”“摄领疮”等相类似，常因风湿蕴肤、经气不畅所致。

在此推荐一个治疗神经性皮炎的方子：将200克苦参、100克白鲜皮浸于1000毫升陈醋7天备用。使用时，先用温水洗净瘙痒处，再用棉签蘸药水涂于局部，一日数次。苦参性味苦寒，清热燥湿，配合陈醋更易发挥药力。现代药理研究表明，苦参醇提取物对阴道滴虫、阿米巴原虫有杀死作用；煎剂对结核杆菌、痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均有抑制作用，还能抑制多种皮肤真菌，抗炎、抗过敏。白鲜皮能去湿，该品挥发油在体外有抗菌作用，白鲜皮提取物有显著的局部止痒效果，抗过敏作用较好。食醋疗疾在我国有悠久的历史，能散瘀解毒、杀菌消炎、止痒收敛。现代医学研究也表明，食醋抑菌、杀菌能力强，对皮肤真菌及神经性皮炎更为有效。▲