蚊虫肆虐的夏季，不少人淘来了“止痒神器”——驱蚊液。商家宣传它能“30秒止痒、效果立竿见影”，真的可以放心使用吗？

常见的花露水、风油精、青草膏，其中含有的薄荷脑和樟脑是最常见的驱蚊成分，还可以起到短暂止痒效果。不过，薄荷脑具有神经抑制作用，过量使用可引起呼吸停止等不良反应。樟脑也能使中枢神经系统兴奋，外用有温和的刺激和防腐作用，超剂量使用可中毒。另外，驱蚊酯、驱蚊胺和埃卡瑞丁是现在公认较安全有效的驱蚊化学成分，后两者效果最好。美国儿科学会（AAP）建议，使用含有埃卡瑞丁的产品时，成分浓度不要超过20%；含有驱蚊胺成分的驱蚊剂，浓度需要控制在30%以下。所以，选购时一定要仔细查看配方表。

不少人以为驱蚊液止痒有奇效，那么也可以止皮炎的痒。事实上，在有皮炎的皮肤上喷涂驱蚊液可能会使皮肤潮红或水肿，严重时还会起水泡，加重瘙痒感和烧灼感。如果患有炎症性皮肤病，可以使用炉甘石洗剂，它主要用于急性瘙痒，但皮肤破损时不应使用。此外，驱蚊液不宜和防晒霜或香水混用，否则会抵消驱蚊效果。

其实，普通的蚊虫叮咬无须特殊处理。如果想快速缓解疼痒，可以用肥皂和清水清洁。因为蚊虫会释放酸性物质，及时用碱性肥皂液清洗可将其中和。