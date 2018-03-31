反复腿抽筋，要查动脉

老人容易反复腿抽筋，尤其是半夜，往往会疼醒，严重影响睡眠。

腿抽筋可由多种原因引起：1.有明确的慢性疾病，如多种肌肉病、外周神经病、糖尿病、甲状腺疾病、脊髓损伤、高热惊厥、坐骨神经痛等；2.服药反应，如服用吗啡、西咪替汀、利尿剂、尼非地平、他汀类等药物后，老人可能出现腿抽筋。如果老人并没有上述两种情况，但在气温低、剧烈运动、过度疲劳、出汗过多等情况下出现腿抽筋，可能是体内钙镁离子不足，或者下肢动脉粥样硬化形成斑块，引起的狭窄或闭塞所致。

对于缺钙缺镁引起的腿抽筋，往往在夜间或静息时发作。常伴有后背酸痛，查骨密度提示骨质疏松，电解质检查提示钙镁离子不足。通过服用钙剂，加服骨化三醇促进钙吸收剂，平时多吃钙镁含量较高的食物，可缓解症状。

下肢动脉粥样硬化引起的狭窄或闭塞，早期也容易出现腿抽筋，多在活动中发作。这类疾病会引发老人患肢缺血、缺氧性改变，如发冷、麻木，逐渐出现间歇性跛行，休息后有所缓解。病情若进一步发展，即使休息时也会出现静息痛，皮肤由于缺血，呈苍白、紫红或青紫色，皮肤受伤后极易破损、缺血坏死，形成溃疡后难以愈合，严重者可导致患肢坏死而截肢。因此，老人长期频繁腿抽筋，建议去医院就诊，以查明病因。

中医认为，腿抽筋主要是由于肾阳不足，筋失温煦；津液不足，筋失濡养；血脉瘀阻，血不养筋三类原因所致。所以，建议饮食作息方面要保护阳气，避寒就温，多吃温阳通脉、养血活血的食物。吸烟的老人最好戒烟，否则可能引起下肢缺血症状加重。另外，注意保暖，适当运动以促进血液循环，同时避免外伤，积极诊治基础疾病。▲