真正有效的癌筛分三步

受访专家： 中国医学科学院肿瘤医院防癌体检中心副主任医师 毕晓峰

在人们心中,癌症就是绝症的代名词,一旦患上，神仙也回天乏术。但实际上，很多癌症只要早期发现，并非不治之症，定期筛查就能让早期癌症无处遁形。过去20年，美国癌症总体死亡率下降了25%，很大程度上就是筛查的功劳。

五花八门的癌筛方法迷人眼，哪些才是真正有效的呢？中国医学科学院肿瘤医院防癌体检中心副主任医师毕晓峰告诉《生命时报》记者，一套完整的癌症筛查应有3部分。第一是背景调查，包括家族史、个人病史和遗传史等，这能帮医生锁定高风险人群，确定下一步的筛查项目。若跳过这一步，癌筛等同于大海捞针，是不靠谱的。第二是血液检查，包括肿瘤标志物、血常规、尿常规和生化检查，从这些指标异常里，专业医生能发现癌症的蛛丝马迹。第三是影像学检查，如CT、核磁、胃肠镜等，这些检查最能发现身体异常。检查后的随访也很重要，因为癌筛并非一劳永逸，有的人可以一年或几年查一回，风险高的则需一年多查几次。

针对特定人群，有些筛查是必须做的，比如乳腺癌高风险人群，每年做一次B超和钼靶检查就很有必要。患肺癌风险高的，建议每年做一次低剂量的螺旋CT，辐射量很小，甚至低于我们日常生活中会接触到的辐射，非常安全。胃镜和肠镜检查做起来虽痛苦一点，但它们对胃癌和肠癌高风险人群必不可少，建议每年一次。

有些筛查，毕晓峰认为很没必要，比如价格高昂的基因筛查。针对特定高风险人群，基因筛查会有一定作用，但一般健康人群不必花这个冤枉钱，还可能因此担惊受怕。还有的机构声称“一滴血可测癌症”，这只能算是一种美好的愿望，因为目前全球还没有一个血液标志物能百分百地诊断肿瘤。PET-CT检查也没必要用于筛查癌症，等真正确诊癌症之后再做也不迟，可以用来判断全身的病情。

癌症是可防可控的，防癌体检中心每年都能帮很多患者发现早期癌。癌症早期治愈率很高，十个人有九个能康复，相当于通过做检查就救了自己一命。现在癌症已不是中老年人的专属，年轻人发病率越来越高，所以岁数小也不是逃避癌筛的理由。只要是高风险人群，都建议花点钱为自己买份“防癌险”。比起癌症动辄几十万的治疗费用，癌筛这份防癌救命险，性价比算是极高了。