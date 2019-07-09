CT、核磁、B超到底有多少辐射？看完心里就有数了！

一年一度体检时，当你抱着机器拍胸片、做CT时，是否会惴惴不安，担心到底“吃进去”多少射线?患者也常有困惑，看病拍片到底有没有辐射?辐射伤害有多严重?

什么是辐射?

辐射分为电离辐射和非电离辐射。

所谓“电离”是指生物体受到辐射时，某些组织会发生物理、化学变化，从而造成损害的过程。

非电离辐射能量较弱，没有电离能力，如手机、电脑、微波炉、通信基站等设备发出的电磁波，都属于此种。

在医院，却经常发现下列标志。医学上一般采用毫西弗(mSv)来衡量辐射危害性，只有遭受100mSv以上的辐射量，人体患癌的概率才会明显增加。

CT、核磁、B超到底有多少辐射?

在医院，临床医生为明确发病器官、所在部位、病灶大小以便于精准治疗，常需要患者到放射科做各种影像检查，包括超声、X线拍片、CT、MRI(磁共振)等。这些检查对患者的健康影响大吗? 下面让我们来具体分析：

实际上，在医院里一定程度的辐射不仅不会伤害人体，反而为人体的健康发挥了自己的作用。 请牢记一句话——“离开剂量谈辐射伤害的都是耍流氓！”

下面，我们就为这些医学影像检查的辐射剂量排个名。

B超

辐射：无

B超的原理是用超声波穿透人体，当声波遇到人体组织时会产生反射波，通过计算反射波呈像。就像挑西瓜一样，边敲边看显示病灶情况，完全没有辐射。

磁共振成像(MRI)

辐射：无

磁共振成像(MRI)有时也被称作“核磁共振”，它没有“核”，更没有辐射！

它的显影原理，就是将身体里的水分子“摇一摇”振动，然后再平静下来，以此来探测水分子的变化。水多的地方就是磁共振成像信号最强的地方，大脑、脊髓、椎间盘、关节软骨是磁共振最爱的部位。

X光摄影(平片)

辐射：很小，0.1mSv

一次胸部X光检查，大致相当于日常生活10天所受的辐射，或者是单程坐飞机从东京飞往纽约所受的辐射。X光会穿过人体，遇到被遮挡的部位，底片上不会曝光，洗片后这个部位成为白色。

CT

辐射：较高，2-15 mSv

CT的检查原理是X光会分层穿过人体，通过电脑计算后二次成像，就像把一片面包切成片来看。CT检查的辐射量要高出X射线10倍、30倍，甚至是上百倍，这与CT机性能、扫描部位、成像的清晰度有关，尤其是腹部多期增强CT的辐射量相对较高。

但也不必太紧张，目前CT检查的辐射量都在安全范围内，而且CT设备中的X线管就像日常用的灯管，有不同的瓦数，还可调亮度，因此辐射量不是恒定的，是可以调节的。

核医学检查SPECT

辐射：有，不大，0.1-5.2mSv

大家不要谈“核”色变！SPECT全称“单光子发射计算机断层成像术”，它是针对人体内组织血流、功能代谢及生理生化成像。

它的检查原理是借助于微量核素药物、现代医学影像技术与分子生物学相结合的新技术，高灵敏反映人体内组织器官的血流灌注、功能代谢及生理生化的成像方法。

SPECT 检查主要用于早期推断脑、心脏、肾脏、肝、肺、甲状旁腺等人体各脏器的功能改变，血液供给和代谢改变等。如：

1.全身骨显像(4.2mSv)：一次检查可以对全身骨骼进行扫描，对各种良恶性骨疾病的灵敏度非常高(可探测出90%以上的病变)。

2.甲状腺扫描(3.6 mSv)：适用于甲状腺功能亢进、甲状腺功能低下和各种甲状腺炎、甲状腺结节疾病的诊断与鉴别诊断。

SPECT检查辐射量不高 ，不会对周围医护人员、家属造成辐射损伤。

核医学检查 PET/CT

辐射：有，PET与CT辐射剂量叠加，最大仅有15mSv

PET/CT学名“正电子发射断层显像/计算机断层扫描”，与SPECT的局部检查不同的是，它针对的是全身检查。作为目前最先进的分子影像检查，可以集中进行全身肿瘤寻找和疗效评判。但它自费、偏贵。

其实，以吸烟者为例，如果每天1包香烟，每年受到的辐射剂量是35mSv，远大于大多数的医疗辐射剂量。