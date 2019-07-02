癌症体检不能有名无实

明明没有病却被检查出癌症，打着“免费海外知名医院癌症体检”的幌子诱骗，有的癌症体检机构甚至雇佣无资质人员……近年来，癌症体检受到不少人追捧，但媒体调查发现，看起来“高大上”的癌症体检机构和项目，背后猫腻不少、问题重重。

【短评】 在“谈癌色变”的当下，癌症体检无疑切合了公众现实需求。不过，从现实来看，眼花缭乱的癌症体检并不能令人放心。一些癌症体检乱象的存在，轻则会令消费者损失钱财，重则会让癌症患者错失最佳治疗时间。目前，癌症体检还缺乏相关行业标准和规范。因此，促进行业良性发展，应从标准上补位。相关部门应完善行业标准，补齐规范短板，推动行业规范发展，同时加大监管执法力度。消费者在癌症体检前也应该弄清自身需要，不能盲目听信商家宣传。