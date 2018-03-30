近日，一位患者来到我的门诊，自述两年前他因冠心病放了支架，但最近又出现胸闷。影像学检查显示，这位患者的支架里堵上了，综合他的其他情况，我建议他做搭桥手术。患者有点不解，为什么不干脆把支架取出来呢？

患者的这种情况，医学上称作“血管支架内再狭窄”。尽管药物洗脱支架的面世大大降低了再狭窄的几率，部分病人植入支架通开血管一段时间后，由于种种原因，支架内还会再次形成血栓，最终导致血管堵塞。而且，支架植入后，随着时间推移，其表面会逐渐被血管内膜覆盖，成为冠脉血管的一部分，导致无法从体内取出。这时候便需要在支架内再次放入支架，或做冠脉搭桥手术解决问题。

不少患者误以为放了支架就可以一劳永逸，停用了所有的口服药物，其后果就是支架内血栓再次形成、再狭窄甚至急性心梗，危及生命。药物治疗是一切冠心病治疗的基础，不论选择植入支架还是冠脉搭桥，药物治疗都是不可缺少的。放支架后，冠心病人切莫掉以轻心，要坚持遵医嘱按时服药。（华中科技大学同济医学院附属协和医院心内科博士 苏冠华）