酸奶富含钙和优质蛋白，是营养专家公认的健康饮品。然而，超市里五花八门、价格各异的“酸奶”让消费者挑花了眼。到底啥样的酸奶才算好？

弄清问题前，大家要先明白什么是真正的酸奶，这需要看看食品配料表。如果排在第一位的是水，就可以确定该产品根本不是酸奶，很可能是乳酸饮料。虽然都带个“酸”字，但乳酸饮料中牛奶只占很少一部分，大部分是糖和水，蛋白质和钙含量很少。

除去口味和价格因素，我们喝酸奶是为了得到有益的营养成分。借助营养成分表，选择蛋白质含量高的产品就是很简单的方法。根据国家标准GB 19302—2010《发酵乳》中的要求，发酵乳（酸奶）的蛋白质含量不能低于2.9克/100克，而风味发酵乳（果味或其他味的酸奶）蛋白质含量不能低于2.3克/100克。因此最好选蛋白质不低于2.9克/100克的产品，轻松地把营养价值稍低的风味发酵乳区分开来。

除了蛋白质，另一个我们需要关心的营养成分是碳水化合物。牛奶中天然的碳水化合物一般在5%~6%左右，绝大多数酸奶产品因为添加了糖，碳水化合物含量飙升到了10%~13%。建议大家选择碳水化合物含量低的酸奶，因为如果喝250毫升酸奶，13%的产品就要比10%的产品多摄入7.5克的糖，相当于每日添加糖限量的15%，还是相当可观的。

需要提醒大家，普通酸奶的脂肪含量为2.5~3.0克/100克，如果异常高，大家也要小心了，否则容易摄入过多热量。

最近几年，常温酸奶产品突然涌现，它们的官方名字叫巴氏杀菌酸奶。这类产品不仅解决了“怕凉”人群喝酸奶的烦恼，更解决了酸奶不便储藏和携带的问题。这类酸奶值不值得购买呢？客观来讲，由于酸奶中的微生物被灭活，常温酸奶缺失很多传统酸奶与益生菌相关的健康功能，但是乳制品中最重要的蛋白质、钙以及多种维生素不会有很大变化。如果为了兼顾营养与方便，或者身体不适合喝凉酸奶，常温酸奶是一个不错的选择。如果没有以上问题，还是建议选择低温酸奶，有助摄入更加丰富的益生成分。