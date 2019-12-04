牛奶加热应适度 酸奶“舔盖”无不可

常见的奶产品主要包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶和酸奶。通常来说，如果超市买来的牛奶包装正常且在保质期内，是可以直接饮用的。有些人习惯用嘴咬开包装袋直接饮用，这是非常不卫生的。正确的方法是，将牛奶外包装清洗干净，然后用干净的剪刀剪开一个小口，将牛奶倒入杯中饮用。如果包装上带有吸管，则可以在清洁外包装后直接使用吸管饮用。

对于不习惯于冷饮的人们来说，可以选择对牛奶进行适度加热，比如将牛奶置于热水中（60℃）浸泡数分钟，或者将牛奶倒入干净容器中短暂加热至“不凉”即可。有些人喜欢将牛奶煮沸后再喝，其实这是非常不科学的。我们知道，煮沸的牛奶不仅表面会有层“皮”，而且锅底也会留下一层“白”，这表明高温会使牛奶里的乳蛋白变性、乳糖分解、酶活性丧失及乳脂肪和矿物质发生变化，从而严重降低牛奶的营养价值。

综上所述，从超市买来的牛奶是可以直接饮用的。如果需要加热，切记只能微微加热。

有消费者很关心酸奶盖上的凝固层是什么，能不能吃？其实，盖子上的凝固层是酸奶的脂肪。其不但能吃，而且非常的美味。

酸奶是由牛奶加工而成的，含有丰富的脂肪、蛋白质和矿物质元素。酸奶是低温保存产品，在冷藏保存过程中，会加速酸奶中的脂肪上浮。上浮的脂肪层在运输过程发生晃动，就会粘在盖子上，而冷藏会使这层原本松松垮垮的脂肪层变得“坚固”，并且还会粘住部分下层的酸奶，形成一层凝固层。因此，当我们打开酸奶盒盖时，就会发现上面有一层质地较硬的膜状物，这层凝固物相对下面的酸奶，脂肪和蛋白的含量都较高。需要注意的是，食用的时候不要接触到盖子的外包装部分，也可以将酸奶摇匀后再打开食用。