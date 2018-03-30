吉林省读者孙女士问：我发现，现在市场上很多食盐加了食品添加剂，有人说原因是“商家为了降低成本、延长保质期……”想问问专家，这是真的吗？

美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士云无心答：食盐中加入的添加剂，往往比食盐还要贵，不能降低成本反而增加成本。至于保质期，食盐本身就有防腐能力，并不存在过期问题。

在食品添加剂的国家标准中，允许用于食盐中的食品添加剂共有5种：二氧化硅、硅酸钙、柠檬酸铁铵、亚铁氰化钾（钠）和氯化钾。其中，前4种都是“抗结剂”。“抗结”的法规定义是“防止颗粒或粉状食品聚集结块，保持其松散或自由流动”。抗结剂经常出现在各种干粉饮料中，比如蛋白粉、咖啡粉等。抗结剂对于食盐尤其重要。这是因为，食盐非常容易吸潮结块，而且结出的块很硬，难以打散。过去的盐不加抗结剂，经常结成大块，被称为“盐巴”。买的时候，甚至需要用锤子来敲，使用极为不便。抗结剂的加入可以使微细的食盐颗粒保持良好的分散状态，使用起来就方便多了。氯化钾只在“低钠盐”中使用。钾离子也能产生一定咸味，食盐中加入它，在获得相同咸度的前提下摄入的钠就能少一些。不过钾离子含量高的时候会有苦味，所以也只能是取代一部分钠。

很多人担心亚铁氰化钾会在烹饪中分解，从而释放出剧毒的氰化钾。其实，它非常稳定，要加热到400℃才能分解。在烹调中，即使是油炸或爆炒油温也不会达到300℃，距离亚铁氰化钾的分解条件还有相当距离，完全用不着担心它经受不住考验而“叛变”。

此外，食盐中通常还会加入碘。这是因为中国绝大部分地区都缺碘，通过在食盐中添加适量的碘，是解决碘缺乏症最简单有效的方案。（美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士云无心）