每天吃盐量为何降到五克

中国老年医学学会营养与食品安全分会副会长 周春凌

如今，减盐对健康的重要性人人皆知，然而，对于食盐你到底了解多少呢？本期，让我们通过一些数字深入认识一下它。

每天食盐摄入量应该限制在5克以内。《健康中国行动（2019-2030年）》指出，2012年调查结果显示我国居民人均每日食盐摄入量为10.5克，2013年世界卫生组织建议人均每日食盐摄入推荐量为5克。根据我国居民营养健康状况和饮食现状，国家建议逐步减少食盐摄入量。《国民营养计划（2017-2030年）》提出“到2030年，实现全国人均每日食盐摄入量降低20%的目标”，《中国居民膳食指南（2016）》指出成人每日食盐摄入量不超过6克。在此基础上，国家提倡在不久的将来向世卫组织建议的5克摄入量看齐。

1克盐含有0.4克钠。食盐是氯化钠，故钠离子和氯离子在食品中往往同时存在，其中钠所占比例接近40%，因此1克钠可换算为2.5克盐。购买加工食品时，将营养成分表中的钠含量乘以2.5，便可得出其盐含量。经常有人问，配料表中明明没有盐，为什么有些食品的钠含量不是0，如牛奶、豆浆等。其实，所有动植物食物天然都含钠，只是多少的区别。大概需要0.1%~0.2%的盐才能感受到微微的咸味。汤的合适咸度是0.5%，就是500毫克/100克的盐了，口重的要0.7%。所以牛奶虽然有几十毫克钠，但基本喝不出咸味。

每天摄入1500毫克钠，就能满足人体需求，并且对预防高血压有利。虽然一直提倡减盐，但食盐的摄入量并非越低越好。因为，钠离子是细胞外液的主要成分，对维持血液渗透压、体内水分平衡和离子平衡极其重要，是调节血压的重要因素。对维持神经冲动的传递和肌肉的收缩来说，钠离子也是必不可少的。钠属于必需营养素，如果膳食摄入太低，难以满足人体的生理需要。研究发现，含有1500毫克钠（相当于3.75克盐）水平的膳食有利于预防高血压，而且不会出现钠缺乏的问题。

1克盐约相当于6毫升酱油。除了烹调用盐，还有很多调味料是含盐大户，比如酱油、甜面酱、豆豉、腐乳、味精、鸡精等，其中，1克盐约相当于6毫升酱油。因此，用了这些调味料就要少放甚至不放盐。▲