徐苓：月经不调是危害女性健康的重要因素

近日，由北京协和医学院公共卫生学院、北京医卫健康公益基金会主办，拜耳医药保健有限公司支持的“中国妇科发展论坛”在人民日报社人民网1号演播厅举办。全国各地200多位妇科专家齐聚论坛，共同推动“全国妇幼全生命周期卫生健康服务促进项目”开展。北京协和医院妇产科副主任、博士生导师徐苓在接受记者采访时表示，女性应该充分认识月经，月经正常是身体健康的表现和保证，月经不调既是一种病症，也是其他妇科疾病的起因，是危害女性健康的重要因素。

北京协和医院妇产科副主任、博士生导师徐苓

徐苓阐述，月经是女性正常生理现象，健康女性的子宫内膜每个月都会脱落，在这个过程中会少量出血，只有子宫内膜脱落干净了血才能止住，这就是月经；她用比喻生动描述了女性月经的过程和作用：“女性的子宫每个月都要准备迎接孩子，要给孩子准备好‘床垫’（指子宫内膜），如果女性没有怀孕，这个‘床垫’就要脱落，下个月换一个新‘床垫’，这个换‘床垫’迎接孩子的过程就是月经。”

徐苓表示，衡量女性正常月经的标准有三个：一是月经按时到来；二是月经的周期要规律，前后不超过7天；三是月经的量要正常，出血不能太多也不能太少。如果三个标准中有一条不符合，都是月经不调。月经不调会给女性带来许多健康问题，一方面，月经不调是女性身体内部激素失衡、内分泌失衡导致，长期发展会导致子宫内膜癌等患病风险增加；另一方面，许多隐藏的妇科疾病会导致月经不调，比如说子宫长异物、血液病和炎症等。徐苓提醒广大女性，要认识到月经不调的危险性和平衡体内激素水平的重要性，不要因为害怕长胖的缘故，盲目拒绝含激素类药物，这会引发严重的后果。

针对女性月经不调的治疗，徐苓表示，第一步要找出月经不调的原因，这些原因可能是精神、心理、环境等非疾病因素，也可能是宫外孕、流产、葡萄胎等疾病因素，第二步要根据找出来的原因进行针对性的治疗和调节。

谈到对月经不调治疗效果的评估，徐苓称，女性月经调好的关键是每月正常排卵，没有排卵月经一定不正常。她补充道，月经不调实质上是女性体内激素失衡，女性长期使用复方口服避孕药，能抑制旺盛的卵巢功能，维持女性体内激素平衡，这是预防和治疗月经不调的好方法。只要排除了血栓高危的妇女，比如高血压、糖尿病、血栓家族史、长期卧床、做大手术的人群，对大部分育龄期女性而言，复方口服避孕药非常安全。