浙江读者齐女士问：我今年30岁，3年前生育过。前几个月出现月经淋漓不尽，到七八天后还有褐色分泌物；这个月，还没到月经期就出血了，没有别的症状。上个月做过TCT、HPV检查都正常，但查出来有子宫内膜息肉，医生开了孕酮。请问我这个情况需要治疗吗？服用孕酮有效吗？

东南大学附属中大医院妇产科副主任医师彭丹红解答：治疗先要找出病因。月经淋漓不尽、月经不规律等症状都属于异常子宫出血。

先采取排除法，一项项地排查出血的原因。首先怀疑怀孕的可能，如果排除怀孕，那就排查是否是宫颈的病变，但是TCT和HPV都正常，因此可排除宫颈的问题。

排除了器质性病变，就考虑功能性问题，最常见的是排卵异常导致的出血。孕酮片是针对功能性病变最常用的药，医生为您开孕酮片是希望观察吃完孕酮片后的反应，再做相应的治疗。

一般吃7~10天，吃药期间可能还会有月经淋漓不尽的情况，吃完后几天来的月经是正常的，就可能是功能性问题，然后再进行针对性治疗。如果吃完药后，月经还是十几天都淋漓不尽的，那可能是子宫内膜息肉引发的出血，就需要进行宫腔镜检查，把息肉切掉，做子宫内膜整刮，根据病理结果，再进行后续治疗。▲