肉的营养价值都在肉汤里吗？其实不然

随着冬季的来临，越来越多的朋友加入了“贴膘”的大军中。然而，很多朋友认为，经过长时间的炖煮，肉中的营养成分已经完全融入肉汤当中了，所以只喝汤就好，因为肉里已经没有营养了。这种说法准确吗？

很多朋友都认为，香气扑鼻的肉汤中含有大量的营养成分。其实这样的想法也不是没有道理，因为在煮汤的过程中，肉中的一些物质确实会溶解到肉汤当中。在加热的过程中，肉中的脂肪受热会转化成为液态浮于肉汤的表面，所以我们可以闻到肉汤中浓郁的香气。在长时间煮炖的过程中，肉中游离的氨基酸成分也会溶于肉汤中。以鸡汤为例，由于鸡肉中含有丰富的氨基酸，所以游离的氨基酸会溶解到鸡汤中，使得鸡汤中的氨基酸含量较高。除此之外，由于部分营养物质，例如维生素B等均可溶于水中，所以肉汤中一类物质含量会较高。

虽然肉汤中含有一些可以溶于水的营养物质，但是这些物质在汤中的含量仅仅占有很小一部分。这是由于很多物质难溶于水，甚至不溶于水。譬如，骨头中的钙、铁等元素常以化合物的形式存在，所以这些物质只能微量溶解于肉汤当中，剩余部分存在于肉中或是骨头当中，仅仅依靠喝汤只能少量补充。此外，大分子蛋白和肉中的纤维素是不能溶解于肉汤当中的。随着熬煮时间的增多，尽管一些肉的肉质会变柴或是煮烂，但其中的大分子物质仍旧不溶于肉汤之中。

所以，想要补充这些物质仅仅依靠喝汤不能完全实现。在喝汤的同时也要吃肉，这样才能摄取更多营养。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。