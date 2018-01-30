冬季泡脚的正确打开方式

有句民谚：三天吃只羊，不如泡脚再上床。尤其冬天，很多人都有睡前泡脚的习惯。从中医学经络角度来看，双脚是人体穴位最密集的部位之一，存在与各脏腑相对应的反射区，泡脚时热量或者水中的药材元素通过经络传导，可以改善局部血液循环、驱除寒冷、温阳热体、促进代谢，达到脏腑保健效果，最终达到养生保健的目的。

无论是用什么药材泡脚，都以20分钟左右为佳，每次泡脚的时间不宜太长。切忌过饱或者空腹情况下泡脚，故而饭后半小时内不宜泡脚。

泡至身体微微出汗即可，切勿浸泡至全身出汗过多，体液丢失太多，反而不利于身体保健。泡脚时随时添加热水，让泡脚水保持40℃左右的温度。

有任何不适，要及时暂停泡脚，最好平躺休息片刻，同时喝一杯温水，补充身体体液。用热水泡脚后，会导致人体血管扩张，全身血液会由重要脏器流向体表，这必将导致心脏、大脑等重要器官缺血缺氧，对于心脏病、低血压、糖尿病患者来说，就会增加发病的风险。

【有益的泡脚药材】

生姜水 生姜辛温解表，祛寒解表，尤其适合手脚冰凉的人使用。30克生姜，清洗干净，用刀背拍打几下，放入锅中，加半锅的清水，盖上盖子煮10-15分钟左右，煮好后的生姜水倒入泡脚桶中，加入适量清水，调至40℃左右，边浸泡边搓揉双脚，养生效果更好。

艾草水 艾草性温、味苦、无毒，有回阳、理气血、逐湿寒、止血安胎的功效。艾草泡脚方法与生姜泡脚方法大致相同，30克左右干艾草，加水煮开，加入冷水，浸泡即可。身体寒湿重的人，每周可以用艾草泡脚一次，同时喝一杯生姜红枣水，效果更好。

盐水 直接往泡脚水中加入两勺普通食盐，融化之后泡脚即可。盐水有消毒杀菌的作用，盐水泡脚可以有效预防脚气，同时可以软化角质，清除脚上的老旧角质，逐渐改善双脚粗糙厚重的质感。

醋水 食醋有很强的杀菌作用，泡脚水中加入食醋可辅助治疗脚气。同时食醋对皮肤有刺激作用，可以促使血管扩张，对于一些慢性病有很好的预防作用。

（复旦大学附属公共卫生临床中心 严晓慧）