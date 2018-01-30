2018全球最佳饮食榜公布 蔬果、全谷物、精益蛋白质饮食受推崇

近日，《美国新闻与世界报道》公布了2018年最佳饮食榜单。DASH和地中海饮食依旧占据榜单首位，而Dukan方案和生酮饮食则并列倒数第一，成为了最不被专家推荐的饮食方案。

《医师报》援引U. S News Staff.1月3日在线版报道，在40种流行的饮食中，最受专家推崇的是由美国心肺及血液研究所制定的DASH饮食方案及历史悠久的地中海饮食。这两种饮食方式多年蝉联第一，均强调了蔬菜、水果、全谷物以及精益蛋白质的重要性。DASH饮食主要是为了控制高血压而制定，故对食盐有更严格的限制；而地中海饮食则允许人们适量摄入红酒等酒精饮料。

相反，Dukan饮食虽然包含精益蛋白质的摄入，但削减了绝大多数碳水化合物的摄入，并不受专家推荐。同样，生酮饮食也要求人们大量减少碳水化合物的摄入，并代之以脂肪通过肝脏产生酮体供能。尽管该饮食方案曾经一度广受许多健身人士推崇，但实际上却是最不健康的饮食方式之一。

在健康饮食前三甲中，除了DASH和地中海饮食还有弹性素食，这三种饮食也是最适合糖尿病患者的。

DASH饮食七准则

1.食用足够的全谷物和蔬菜；

2.食用适量的鱼肉和瘦禽肉；

3.食用适量的低脂或脱脂乳制品；

4.水果代替甜品；

5.不要摄入过多的盐；

6.不要摄入过多的红肉；

7.不要摄入过多的酒精。

地中海饮食四准则

1.食用足够的全谷物和蔬菜；

2.晚餐时可饮用一杯红酒；

3.不要摄入过多红肉；

4.享受美味。

研究表明，健康的膳食模式中，新鲜蔬果有着丰富的胡萝卜素、维生素C和植物化学物，因此能够在胃癌的发生发展中起到有效的保护作用。如果膳食模式为肉类模式或西方膳食模式，胃癌发生的概率会大大提高。

此外，人们耳熟能详的盐摄入量与高血压的关系；饱和脂肪酸与肥胖的关系；反式脂肪酸与糖尿病的关系等，都是已经确定的慢病的发生与不健康的饮食习惯之间存在的密切联系。（闻唱）