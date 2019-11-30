岁数大就得少吃肉？不能谈肉色变，膳食均衡最重要

不少人存在这样的想法，人老了大鱼大肉要少吃，否则肠胃功能弱消化不了。甚至有一些老年人干脆变成“素食主义者”，荤腥儿都不敢沾了。不过，北京市疾病预防控制中心的专家却表示，老人既不能无肉不欢，也不能谈肉色变，膳食均衡最重要。

疾控专家介绍，肉类含有丰富的优质蛋白质，是平衡膳食的重要组成部分。肉类富含人体所需的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质及微量元素，是重要的优质蛋白质来源，对人体的生长发育、生理机能调节及维持正常活动起着重要作用。

如果老年人摄入蛋白质不足，会感到疲倦、虚弱，出现体重减轻、肌肉萎缩、血压低、贫血等症状，严重的甚至会造成浮肿、免疫功能低下、对疾病的抵抗力降低。

此外，缺乏蛋白质会导致老年人肌肉丢失速度增快，严重时会影响肌肉正常功能，降低老年人活动能力，增加了残疾和丧失生活自理能力的风险。

那么，老年人应该怎么吃肉呢？《中国居民膳食营养素参考摄入量》指出：老年人的蛋白质供给量为每天每公斤体重1至1.5克。照此推算，一般来说，一个老年人每天补充60-70克蛋白质是最佳的。可见老年人要结合自身的身体状况合理适量选择肉类食品。

所以，为满足老年人蛋白质、脂溶性维生素、B族维生素、铁等营养素的需求，老年人需要每日适量吃一些肉类，包括水产品、瘦畜肉、禽肉等。同时肉类可以和富含优质蛋白质的大豆及其制品搭配着吃，膳食多样化，营养更均衡。