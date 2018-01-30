阿胶糕有补血养气、美容养颜等功效。图/广州日报全媒体记者黎慧莹、钟宏连

俗语说得好：“秋冬进补，开春打虎！”阿胶与鹿茸、人参并称为“中药三宝”，自古以来就是滋补养生的良药，具有极高的药用价值和保健价值。

阿胶糕，又被称为固元膏，是用阿胶、黑芝麻、核桃仁、冰糖、黄酒等制作出来的食品，具有补血养气、美容养颜、润肠通便、提高免疫力的综合保健功效。在寒冷的天气，来一块阿胶糕，顿觉暖流流遍全身！

很多女士都是吃买回来的阿胶糕，你试过DIY吗？今天，烘焙达人连姐教大家如何快速地做出美味的阿胶糕。

制作阿胶糕前，需先处理好阿胶。一般是将阿胶打成粉后用黄酒浸泡两个晚上再制作阿胶糕。连姐介绍的做法是直接将阿胶用破壁机打成粉状，这样做起来更便捷，对于新手而言更容易把握。

值得注意的是，阿胶糕虽好，但别贪吃哦！早晚可以各吃两片，但遇上感冒或者女性来例假等特殊时期，就得缓一下再品尝。

材料

阿胶250克，冰糖50克，黄酒400~500克，核桃200克，桂圆50克，黑芝麻200克，红枣200克，枸杞150克，方形模具一个，芝麻油少许。

做法

1.阿胶可以提前打碎后用黄酒泡两个晚上，浸泡时需用保鲜膜封好，以免黄酒挥发；或者直接用破壁机将阿胶打成粉状。

2.将黑芝麻洗净后炒熟，核桃剥碎后炒熟备用。其他材料洗净后沥干水分备用。

3.往不粘锅倒入黄酒，下冰糖煮至融化。

4.再倒入打好的阿胶粉，以大火煮沸后改用小火，其间不断地用勺子搅拌，搅拌至阿胶变成透明色，用勺子舀起时成三角形状往下滴即可。

5.依次加入核桃、红枣、桂圆、枸杞，继续不断搅拌，持续5~6分钟。

6.最后加入黑芝麻搅拌，不一会儿就可以拉出丝，这个时候就可以熄火了。

DIY秘诀

1.在方形模具上贴上保鲜膜，然后涂上芝麻油，就可以将熬好的阿胶糕倒入模具中，压平、压实。

2.待阿胶糕冷却后，放入冰箱里冷藏4个小时以上。

3.将冷却后的阿胶糕取出来切块、切片，有条件的可以采用真空包装；如果家里没有真空机，可以用保鲜盒装起来，放进冰箱冷藏。

4.如果用黄酒浸泡的方式融化阿胶，那么记得在泡的过程中时不时搅拌一下，不然会黏得很严实。

5.冰糖最好用打磨机打成粉，不然要煮很久才能融化，或者放进微波炉加热，也有助于融化。

6.搅拌阿胶以及材料时，记得一定要将锅铲伸进液体的底部搅拌，不然很容易烧糊。

7.涂模具一定要选用芝麻油，因为芝麻油能使阿胶糕不易发霉。

8.加热食材的过程大约需要半个小时，一定要等到阿胶液体舀起时成三角形状往下滴，才能放入剩下的材料继续加热、搅拌。（记者黎慧莹、钟宏连）