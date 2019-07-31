关于贫血这件事，有几个误区值得澄清

说到贫血，大家都非常熟悉。有贫血困扰的人，一般表现为面白无华、唇色淡白、头晕眼花、心悸、失眠、手足发麻等，虽然不是什么大病，但贫血的滋味也确实不好受，让患者很“头疼”。

改善贫血最普遍的方式是“食疗”，但吃什么、怎么吃同样是门学问。下面为大家总结了关于贫血最常见的几个误区，快来了解一下吧。

所有贫血其实都是缺乏营养？

不对，以偏概全

首先纠正一下概念，和糖尿病、高血压不同，贫血是症状，不是一种病，它可发生于许多种疾病。

贫血是指人体外周血红细胞容量减少，低于正常范围下限，不能运输足够的氧到组织而产生的综合征。

根据病因贫血可以分三类。第一类是红细胞生成不足，主要是由于生血原料缺乏、继发性贫血或者骨髓造血功能衰竭引起的贫血，这类中部分贫血是与我们营养息息相关的贫血，比如缺铁性贫血，叶酸或者维生素B12缺乏导致的巨幼红细胞贫血等，对它们的治疗中，除了药物治疗，科学的营养治疗也起着重要作用。

对于第二类红细胞破坏过多（如溶血性贫血等）及第三类失血性贫血来说。最重要的是去除病因、手术或者进行造血干细胞移植，营养治疗起着降低营养风险的作用而非直击病因的作用。

缺铁性贫血和营养相关？

正确

铁是一种微量元素（每日所需<100mg），是血红蛋白的必需成分，铁无法在体内产生，也不会被主动排出，大部分的铁都可以循环利用，但当失血较多或铁利用受阻时就会产生缺铁性贫血。

慢性失血、素食主义者、消化系统疾病（十二指肠溃疡等）、育龄期女性、孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿（牛奶喂养）等属于易缺铁人群。

如无明确原因出现缺铁性贫血，一定要先排除慢性失血疾病再补铁。另外还有一些人群不能补铁还要避开铁，主要包括血色病、肝硬化的患者。

多吃红枣就不会贫血？

错

红枣红彤彤的外形，难免想到吃它可以补血。中医上讲红枣味甘性温，有养血安神的功能。营养角度上来说，红枣主要成分是碳水化合物，糖分含量达80%，且含有较丰富的维生素、矿物质等，生枣干的GI指数为56，适宜大多数人群食用。但因干枣皮质硬且含大量膳食纤维，所以消化系统脆弱的人群不宜食用。

值得注意的是，红枣中的铁属于植物来源，吸收量非常少，每100g鲜枣中只含1mg铁，干枣也只有2mg，甚至低于葡萄干（3.6mg），真正能吸收的部分更少，所以红枣并不是含铁丰富的食物，为了补铁多吃红枣，没有补成铁，反而可能会导致体重增加。

多吃红糖能补血？

错

我国自古就有产妇及月经期喝红糖水“补血”的习俗，是因为从中医角度，红糖性温，可活络气血，促进血液循环，从而达到“补血”功效。

从营养角度上来讲，红糖是甘蔗经榨汁浓缩形成的带蜜糖，主要功能是作为碳水化合物提供热量，它保留了较多甘蔗的营养成分，能快速补充体力，被称为“东方的巧克力”。

除此之外，相对于白糖，红糖还含有人体生长发育不可缺少的多种氨基酸、维生素和微量元素，对维持和促进健康有正面作用，但并不能起到补血的作用。

多吃阿胶能补血？

夸大

阿胶是驴的皮，经漂泡去毛后熬制而成的胶块，与人参、鹿茸并称为“滋补三宝”。中医上讲性甘平，具有补血止血、滋阴润肺之功。

从营养角度上看，阿胶多由骨胶原组成，水解可得明胶、蛋白质和多种氨基酸，它特有的驴胶原蛋白α1和α2包含人体七种必需氨基酸和多种矿物质及维生素。有研究证明，阿胶在对缺铁性贫血的辅助治疗中有促进作用，可能与其铁含量及特有的胶原蛋白有关。

用铁锅炒菜能补铁，对吗？

错

用铁锅炒菜时，受高温、水等影响，铁锅中的铁的确会有一部分溶到菜肴里，但铁锅溶出的铁是非血色素性铁，吸收率极低，对补铁帮助甚微。

含铁丰富的食物有什么？

补铁该怎么吃？

动物类含铁丰富的食物有贝类（蚝、扇贝、海虹）、肝、红肉、其他肉类也含铁。

植物类含铁丰富的食物有南瓜子、豆腐、深色绿叶菜。

知道了这些含铁丰富的食物，该怎么吃呢？进食含铁丰富的食物，以动物来源为主，进餐时不要饮浓茶、牛奶、钙片和抑酸药物（均减少铁吸收），可随餐喝柠檬水或橙汁（维生素C可促进铁吸收）。

文/301医院营养科