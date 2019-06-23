枸杞+它 养生保健功效翻倍

甘肃中医药大学药学院副教授 宁艳梅

枸杞是驰名中外的名贵中药材，自古被奉为长寿珍品，明朝弘治年间被称为“贡果”。《药性论》称其“补益精诸不足，易颜色，变白，明目……令人长寿”。

枸杞作为药食同源之品历史悠久，在《神农本草经》中被视为上品，民间用其泡酒、泡茶、煮粥、煲汤等。《本草纲目》记载：“枸、杞二树名。此物棘如枸之刺，茎如杞之条，故兼名之”。又云：“春采枸杞叶，名天精草；夏采花，名长生草；秋采子，名枸杞子；冬采根，名地骨皮。”可见，枸杞全身都是宝。

枸杞具有滋补肝肾、益精明目的作用，《本草汇言》赞其“能使气可充，血可补，阳可生，阴可长，火可降，风湿可去，有十全之妙用焉。”枸杞药性平和，长于平补肝肾精血，堪称延缓衰老佳品，故有“却老子”美名。现代研究表明，枸杞可提高免疫力、促进造血、保肝、抗衰老、抗疲劳、降血糖、降血脂、降血压等作用，主要适用于肝肾不足所致的腰膝酸软、头晕目眩、视力减退、须发早白及疲劳综合征等。

枸杞好用，但还需会用、用好。与特定的药食同源之品相配伍，可以有针对性地起到养生保健的作用。

1.枸杞骨汤强筋健骨。枸杞入肝、肾经，擅长补益肝肾。中医认为，肝主筋、肾主骨，久服可强筋健骨。《本草通玄》记载：“枸杞子，补肾益精，水旺则骨强，而消渴、目昏、腰疼膝痛无不愈矣。”煮骨头汤或甲鱼汤时放些枸杞，配伍山茱萸、熟地、怀牛膝等药材，强筋健骨的效果会更好。

2.杞菊茶益阴明目。《本草经疏》记载“肝开窍于目，黑水神光属肾，二脏之阴气增益，则目自明矣。”素有“明眼子”之称的枸杞长于补肝肾阴虚，对于目暗不明、视物昏花等症疗效不错。枸杞与“明目要药”菊花配伍应用效果更好。民间多以二药代茶饮，也可用其煮食动物肝脏。

3.枸杞阿胶膏养血乌发。肝主血，肾藏精，枸杞色红入血分，因此又可用于精血不足导致的面色晦暗、须发早白等症。枸杞与黑芝麻、阿胶、龙眼、大枣等益精补血之品熬膏服用，或炖食鸡汤、羊肉汤等皆可。枸杞6克与大枣2枚共同泡饮，可加强补血功效，适和气血亏虚、面色萎黄乏力者。

4.山楂枸杞饮滋阴生津。枸杞子属浆果，汁液充沛，可滋养阴液、生津止渴。鲜品直接嚼食效果最佳，干品与山楂、五味子、桑椹、酸枣仁、绿茶等配伍，水煎饮用，或与梨、苹果等水果煮食饮汤，效果同样也很好。

枸杞虽药性平和，但味甘滋腻，容易敛邪生湿而助热，这也是有些人服食枸杞上火的原因。实热体质者以及脾虚有湿、时常泄泻的人不宜使用枸杞。