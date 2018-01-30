流感疫苗为何不“流行”？

儿科门诊人满为患，办公室里咳嗽声此起彼伏……今年冬天，流感来势汹汹，数据显示，我国报告病例高于过去3年同期水平。

世界卫生组织指出，接种疫苗是预防流感最有效的方法。我国的流感疫苗接种率目前尚未建立科学的统计，但从每年疫苗供应总数3000万支推算，接种率仅为2％。“最有效的方法”为何乏人问津？记者进行了调查。

多数成人对接种不“感冒”

2009年11月，身为医护人员的合肥罗女士接种了甲流疫苗，没想到却因此感染了甲流。从此，亲朋好友在她的劝阻下再没人敢接种流感疫苗。

专家指出，像罗女士这样因接种疫苗感染病毒的几率极小。但除了像她这样因自身经历而抵触疫苗的人，大多数成人对接种流感疫苗也不大“感冒”。

华中科技大学同济医学院的刘增艳等曾对18岁以上的居民流感疫苗接种及影响因素进行电话随访调查。结果表明，即使在甲型H1N1流感大流行期间，10853份有效问卷中甲流疫苗的接种率仅为10.67％，季节性流感疫苗接种率为7.43％。

中国疾控中心及多地疾控中心的黄婷、范军星等在四川、河南抽样选取9673人进行调查发现，不愿意接种流感疫苗的有4381人。在这些人群中，三成以上是因为“担心疫苗质量和安全性”；26.5％是“对流感疫苗不太了解”；认为“接种疫苗不能降低得流感的可能性”的占17.8％；而“流感是小病，不需要接种疫苗”的占5.0％。此外，也有人表示“不知道有流感疫苗”以及“接种费用偏高”，导致不愿接种。

家长根本没把流感当回事

虽是高危人群，未成年人的接种率也不乐观。北京市中关村医院预防保健科李美琴等曾随机选取该地区3所小学二至六年级学生的家长作为调查对象，研究发现，受访家庭中的小学生只有33.0％在2012年接种了疫苗，2013年有接种计划的仅有47.5％。

“我们根本没把流感当回事。”长春市朝阳区一小学生家长马女士告诉记者，孩子3岁以前接种了各类疫苗，都是国家要求的一类疫苗，随着孩子渐渐长大，接种疫苗的意识越来越淡。但在2017年12月末的流感高峰期，她的女儿也中招了，而孩子所在班级得了流感的差不多占班级人数一半。

在江苏省滨海县，2016年托幼儿童流感疫苗接种率仅为12.87％——该县疾控中心梅茂冬发现孩子们未接种原因主要是家长担心疫苗不良反应，其次为不了解流感疫苗、感觉孩子身体好不需要接种。出人意料的是，私立幼儿园儿童接种率高于公立幼儿园，农村户籍高于城镇户籍，流动儿童高于本地儿童，家庭月收入越高接种率越低。

“农村户籍的父母，虽然收入不高，但更倾向于听从医生建议给孩子接种流感疫苗这样的二类疫苗。而城镇户籍儿童的父母虽然接受过良好教育，但对流感疫苗认识存在误区，导致儿童疫苗接种率较低。”梅茂冬认为，家长对流感疫苗的认知水平，直接影响到孩子的接种率。

记者调查还发现，很多家长不愿意孩子“多扎一针”，也导致流感疫苗未能普及。记者从安徽合肥市多个社区卫生服务中心了解到，近年来带着孩子来打疫苗的家长中，很多人都选择了可以同时免疫乙脑、百日咳以及流感多种疾病的联合疫苗。

让“疫苗君”成“可靠卫士”

疾控专家表示，由于流感病毒会变异，疫苗防护能力并非“万无一失”，如目前使用的三价流感疫苗就难以抵御今冬大肆流行的“乙型Y系病毒”。但多年的疫苗使用情况证明，接种流感疫苗是减轻流感流行危害的有效手段。

“流感疫苗进入我国虽然时间不短了，但对大多数人来讲还是新事物，所以要想让大家接受，就得告诉大家这个疫苗的优缺点和接种必要性。”长春市疾病预防控制中心预防医学门诊科科长孙于莉说，应通过加大宣传来增加流感疫苗接种率。（据新华社 记者陈聪、赵丹丹、鲍晓菁）