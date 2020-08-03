2020季节性流感防控策略学术交流会举行

8月1日，2020季节性流感防控策略学术交流会召开，会议在深圳设主会场，包括北京、武汉、成都、沈阳等在内的16个城市设分会场。本次会议由中华预防医学会主办、赛诺菲巴斯德公益支持。中华预防医学会副会长杨维中、中国医学科学院北京协和医学院教授冯录召等来自各级疾控中心、医疗机构的专家出席会议。

与往年不同的是，随着秋冬季节的临近，我国或将迎来流感-新冠病毒“双流行”的严峻形势，流感将成为影响新冠疫情“第二战”成败的关键因素。对此，专家们重申每年接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，药物预防不能代替疫苗接种。

警惕流感与新冠疫情“双流行”

秋冬季节，流感将如期而至。当它与新冠肺炎交织在一起，会变换出什么花样？“我们需要提前关注新冠-流感病毒共同流行的问题。”中国医学科学院北京协和医学院教授冯录召强调。

早在5月，全国政协委员、北京医院大内科主任孙铁英，曾结合在武汉战疫一线的观察表示，收治的50例重症新冠肺炎病人中，有18例流感核酸检测呈阳性，新冠-流感“双重感染”者很多。而对于早已进入流感季的南半球，两种甚至多种病毒同时在人群中流行，一方面给医生的诊疗工作带来很大困扰，另一方面患者因暴露于疫情时期就医环境导致的交叉感染，给医疗系统带来沉重负担。

在尚没有有效的新冠疫苗保护的情况下，越来越多的专家开始呼吁，接种流感疫苗，将能够为易感人群提供普遍的免疫保护，有助于抵御第二波疫情。

高危人群，预防先行

接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可降低接种者罹患流感及其严重并发症的风险。

校园人口密度高，是流感最易传播的场所之一。据深圳疾病控制信息管理系统分别在2019年、2020年1-7月监测到的全市聚集性疫情数据，校园疫情占比超95%，给教学活动的正常开展造成干扰，严重者更有整个班级停课现象发生。为提高流感疫苗接种率、避免校园聚集性流感暴发，深圳市在2019年首次针对全市中小学实施流感疫苗免费接种项目，由市政府集中采购、买单，并通过校医园医培训、学校健康知识讲座等，多维度加强校园流感防控教育。有关专家对此呼吁其他省市因地制宜加强流感防控，特别是考虑将流感公费项目纳入决策范畴，提高群体流感疫苗接种率，构建健康城市。

流感疫苗批签发量或将翻番

由于流感病毒高度的易变性和不可确定性，为了使疫苗更有效，流感疫苗中所含病毒组份需要定期更新。WHO每年都会通过全球上百个国家流感中心的监测结果，筛选出下一个流感流行季节最有可能流行的病毒株，推荐给流感疫苗生产企业制备疫苗。今年WHO公布的北半球流行病毒株有3个毒株较去年有更新，其中2个来自我国的广东茂名和香港，也意味着今年我国流感防控形势的不容小觑。

目前，国内上市的流感疫苗均以鸡蛋为材料进行培养。一般而言，疫苗从组织鸡胚到上市需要半年的生产周期。照此计算，目前已经到了保障流感疫苗供应的关键期。

受新冠疫情影响，今年公众对流感疫苗的关注度和需求或将明显增加。冯录召介绍，2020年流感疫苗的批签发量预计将比2019年翻番，达到5000万剂。但这仅能覆盖我国4%的人口，人群整体接种率仍较低，需要对高危人群更优先接种。

此外，目前我国批准上市的流感疫苗分为三价和四价灭活疫苗、三价减毒活疫苗等，对此冯录召引用《中国流感疫苗预防接种技术指南（2019-2020）》中的描述介绍，对可接种不同类型、不同厂家疫苗产品的人群，可自愿接种任一种流感疫苗，无优先推荐。

值得注意的是，考虑到流感-新冠共同流行的可能性，今年流感季的第一批疫苗已经完成了批签发，比2019年提早了近一个月。

赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平表示，赛诺菲巴斯德始终致力于为中国民众提供优质的疫苗、推动中国免疫预防事业的发展。面对今年流感-新冠共同流行风险，赛诺菲巴斯德将不遗余力保证流感疫苗供货稳定，为中国民众的健康筑起防线，为战疫工作添砖加瓦。