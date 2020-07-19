截至6月底北京儿童疫苗接种率高于去年同期水平

中新网北京7月18日电 (记者 杜燕)北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊在18日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，北京市450家常规免疫规划门诊，在疫情期间没有中断服务，持续提供安全优质的服务。截至6月底，全市儿童免疫规划疫苗接种211.8万人次，接种率为99.8%，总体接种率略高于去年同期的99.4%的水平。全市预防接种服务持续保持良好、平稳、扎实的局面。

他表示，疫苗接种是预防传染病最有效、最经济的手段。疫情发生以来，在统筹做好疫情防控工作的同时，北京市免疫规划疫苗接种服务工作持续有序开展。

据介绍，疫情期间，北京市疾控中心制定并发布了《新冠肺炎流行期间儿童预防接种防控指引》，指导市民疫情期间合理安排接种免疫规划疫苗时间，科学防护，降低疫情对预防接种的影响。在坚持疫情防控不放松的前提下，北京市优先安排国家免疫规划疫苗接种、补种及其他疫苗后续剂次接种工作，保障疫苗接种效果。

高小俊表示，北京市450家常规免疫规划门诊在疫情期间没有中断服务，持续提供安全优质服务。

北京市常规免疫规划疫苗共有19种，可预防18种传染性或感染性疾病，19种疫苗为乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、无细胞百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、白破疫苗、白破疫苗(成人及青少年用)、A群流脑多糖疫苗、A群C群流脑多糖疫苗、乙脑减毒活疫苗、甲肝灭活疫苗、肺炎球菌疫苗、水痘疫苗、流感疫苗、出血热疫苗、钩端螺旋体疫苗和炭疽疫苗。

他称，截至6月底，北京市儿童免疫规划疫苗接种211.8万人次，接种率为99.8%，总体接种率略高于去年同期99.4%的水平，全市预防接种服务持续保持良好平稳扎实局面。

他称，截至目前，北京市纳入免疫规划的疫苗可预防疾病已达18种，是目前扩大免疫规划疫苗种类最多、覆盖人群最广的省市之一。下一步，在抓实抓细常态化疫情防控的同时，北京将继续稳步推进免疫规划疫苗接种工作，加强接种场所日常通风消毒、测温、验码、保持一米线等措施，保障各接种点环境安全；依法加强预防接种规范化管理，严格落实“三查七对一验证”要求，为受种者提供安全的接种服务。(完)