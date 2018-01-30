关元穴位于肚脐正下方3寸，是小肠的募穴，为男子藏精、女子蓄血之处，可守养人体元气。它还是足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经与任脉的交会穴，故统治足三阴、小肠、任脉诸经病。因此，护好它，可补肾壮阳、温通经络、理气和血、补虚益损、壮一身之元气。尤其在冬天，按摩、艾灸，更能固摄精气，以助来年春天阳气升发。

艾灸。在温暖的房间内，露出关元穴，将艾条的一端点燃，手持艾条悬灸，距离皮肤2~3厘米，对准关元穴，灸10~15分钟。可每日一次，也可隔日一次。艾灸关元穴时要感觉温而不烫，灸的时间要长，到红晕为度，可使热量内透，自觉腹内寒气消散，感到暖洋洋、热乎乎的的舒适状态最佳。艾灸后不要吹风，要保持情绪平稳，忌吃生冷食物，饭前饭后不要马上灸。如果出现发热、口渴、上火等现象，可以喝点酸梅汤，让火气能收入肾中。

按摩。若不方便艾灸，也可以利用空闲时间多按摩，补益先天元气。双手相对，搓热掌心后，放在关元穴上，以腕关节为中心，沿顺时针方向，有节奏地画圆按揉，动作要缓、协调，每分钟80～90次为宜，每次操作应不少于5分钟，以关元穴局部有温热感，并持续向腹内渗透为度。

此外，冬季寒凉，很多女性痛经加重，可以关元穴为中心，按揉小腹，顺、逆时针各做100次，然后将双掌重叠放在关元穴上，静躺20分钟，有助于调理气血，对阳气不足、阳虚有寒导致的痛经有明显改善作用。（黑龙江省名中医、哈尔滨医科大学附属第四医院中医科主任 于景献）