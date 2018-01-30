四成昏迷病人被误诊为植物人

唤醒“植物人”不仅有爱与信念，还有这种手术！

日前，陆军总医院附属八一脑科医院昏迷促醒中心主任何江弘在“人民好医生”客户端科普直播中表示，有超过40%的昏迷病人被误诊为植物人，一旦病人被贴上“植物人”标签，就很难摆脱它。如果家属因此放弃治疗，非常令人惋惜。因此，准确判断病人目前的意识状态非常重要。

何江弘表示，持续性植物状态的病人（植物人），意识恢复非常困难。即便他（她）们可以睁眼，视线有时甚至可以移动，可以微笑、哭泣，甚至是抓住亲人的手、嘟囔和呻吟，绝大多数情况也只是无目的反射性动作。

不同于处于深度昏迷的植物人，微意识的病人获得意识恢复的机会非常大，但具体恢复程度需要看病情。一些微意识的病人，由于运动和语言功能严重丧失，即便大脑皮层对于刺激做出了反应，也很难从一般的床旁反应测试中发现患者的残存意识，因此需要做更多的检查，来降低误诊率。

何江弘指出，鉴别这两种意识水平需要医生仔细的临床检查和必要的检测设备进行评估。“我们通常使用意识评估量表、功能磁共振、DTI、PET、脑电图及其他电生理检查来综合评定病人意识。另外，连续的检测结果，还可以用于判断一段时间以来对患者的治疗是否有效。”（陈晓东）

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专家简介：

何江弘，主任医师，陆军总医院附属八一脑科医院功能神经外科/昏迷促醒中心主任；中国医师协会功能神经外科专家委员会委员、中国神经科学学会意识与意识障碍分会副主任委员；全军神经外科专业委员会功能外科学组委员。

擅长：植物状态（植物人）的促醒治疗；帕金森病、原发震颤、抽动秽语综合症等功能性疾病的外科治疗；三叉神经痛及面肌痉挛的微血管减压手术；各类颅内肿瘤、外伤、血管病的微创外科治疗。

出诊时间：每周四下午