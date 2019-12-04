咽痛咋是心脏病
河北读者王先生问：我今年69岁，最近一段时间总觉得咽喉痛，好像有东西卡在喉咙，去五官科看没发现问题，后来医生让去心内科看看，做了CT发现两支冠状动脉严重狭窄，放了支架以后，咽痛也好了。请问为啥心脏有问题会出现咽痛？
郑州大学第二附属医院心血管内科副主任医师董静解答：心脏具有神经支配的功能，当心肌缺血或缺氧时，心脏的交感神经就会把信息传送到大脑，大脑再发出信号经传出神经传到脊髓，并反映到相应的皮肤区域产生疼痛，这就是人们常说的心绞痛，它是冠心病的重要信号。典型心绞痛发作时，是位于胸骨中上段之后，也可位于左侧心前区，范围约有手掌大小，往往没有明确的界限，同时可通过内脏神经系统放射到其他部位，如颈部、牙床、下颌、咽喉、心窝部等，医学上这种现象称为“异位”心绞痛，您的咽痛正是因此而起。
在临床上，异位心绞痛很容易被误诊为其他疾病，如心绞痛向两侧放射到肩臂和手，容易误诊为肩周炎和颈椎病等；向后放射到后背，易误诊为胸椎、脊背部肌肉疾病等；向上放射到颈、咽、下颌、面颊部和牙齿，易误诊为咽炎、三叉神经痛、牙病和下颌关节疾病；向下放射到上腹部，易误诊为胃病、肝胆疾病。
由于异位心绞痛比较少见，所以常被患者忽视、医生误诊。其实，发现异位心绞痛并不难，它也有心绞痛的特点，只是出现的部位不一样而已。只要找到方法，也是可以鉴别的。譬如说，反复出现颈部、牙床、下颌、心窝部等处疼痛，而这些部位经多次检查也未发现原发病，在这种情况下，一定要考虑由冠心病引起的心绞痛的可能。
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