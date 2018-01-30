六招改善卫生间异味：注意防潮 放盆绿植

受访专家：中国室内装饰协会室内环境监测委员会主任 宋广生

林阿姨很爱干净，把家里收拾得井井有条，但卫生间的异味令她十分苦恼，“一打开门就有股臭味和霉味，怎么打扫也去不掉，该怎么办？”不少人都有相同的困扰。《生命时报》邀请中国室内装饰协会室内环境监测委员会主任宋广生为您支招。

宋广生表示，解决卫生间异味，首先是寻找到异味的主要来源。可能是装修设计不合理所致，建议重新调整：第一，地漏水封高度至少5厘米，才能阻挡排水管道内的臭气泛入室内；第二，检查洗面盆的下水管有没有反水弯，如果没有，可以把下水软管中间弯曲成S型，利用积水封堵臭气；第三，检查一下排气扇排风管，看上面是否有防止倒风的逆止阀，如果没有，或装修时将排气管直接接入楼房的排气管，下水道和化粪池的气味回流，也会造成臭气。

其次，要注意卫生间的通风，如果卫生间有窗户，一定要经常开窗通风。如果是暗卫，要使用排气扇通风。

另外，还有6个小妙招可改善卫生间的气味。

1.注意防潮。卫生间往往与淋浴间相连，造成环境潮湿，容易滋生细菌和霉菌，会产生令人不快的霉味，对健康不利。注意保持地面干燥，及时擦干积水，尽量使用容易干燥的墩布。

2.合理选择脚垫。卫生间的脚垫容易藏污纳垢，如果不及时清洗，时间久了也会产生气味。宋广生提醒，纯棉质地的脚垫易吸水，但不易挥发和散味，建议选用容易清洗的速干脚垫或者地巾。

3.空气清新剂。利用其他气味遮盖异味是一种有效的方法，注意空气清新剂的气味不要太浓烈，否则两种气味混合在一起，令人更恶心。

4.小苏打粉加精油。小苏打粉有除臭功效，精油能散发出天然香气。可在容器中放入少许小苏打粉，然后点几滴精油，就能让气味轻松变得芳香。建议选择茶树、桉树、薄荷等有抗菌功效的精油。

5.熏香茶灯。如果家里有熏香灯，可在灯上原本放精油的地方加少许干茶叶，点上蜡烛加热。茶叶有吸湿的作用，加热后可飘出清新的茶香，吸湿除味一举两得。

6.放盆绿植。在卫生间里摆放一两盆绿色植物，也可有效去除异味，净化空气。卫生间往往没有阳光，注意选择耐阴易养的植物，吊兰、绿萝等都是不错的选择。（记者 鲍 捷）