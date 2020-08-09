汽车空调提前关，除异味

汽车开时间长了，很多车主发现车载空调有霉味，换滤芯也去不掉，这是怎么回事？

车载空调最有可能产生异味的是蒸发箱。从空调的制冷原理来看，开空调时压缩机转换出来的低温制冷剂会通过蒸发箱，由风机把吹过蒸发箱的热空气转换出来，从而变成冷风。低温的蒸发箱碰到高温空气，其中的水汽会形成冷凝水。如果停车发动机熄火后再关闭空调，部分冷凝水会凝结在蒸发箱及空调壁上，被吸进去的灰尘、污垢会黏附，此潮湿环境最适应霉菌繁殖，从而产生异味。所以，最好停车前几分钟切换成送风模式，让空调内水汽有充分时间蒸发，系统内部保持干燥，就能避免异味。车内出现异味，可以将两侧车窗摇下，多通风，保持车内空气的清新。

另外，空气只有经过空调滤芯才会达到蒸发器，空调滤芯起到第一层防护作用。它除了过滤灰尘，还会吸附异味，长时间不换也会产生异味。有条件的话，一般建议1年更换1次，经常使用空调、在车内抽烟，或外部空气质量、路面条件差时，最好3个月换1次。滤芯脏了也可以吹一下后晒晒进行清理，但要避免多次这样清洁，否则会降低滤芯的过滤效果。如果不会操作，建议到4S店或请专业人士帮助清洁。▲