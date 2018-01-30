中医提醒： 膏方要一人一方 不能全家共用

“今年冬天进补，明年三春打虎”。据了解，冬天人们食欲大增，脾胃运化转旺，此时进补能更好地发挥补药的作用，也是服用膏方的最佳时期，入冬以来，很多市民会选择服用膏方调养身体。冬季用膏方进行滋补养生，起源于明清时期江浙、上海一带的民间，在服用膏方时有所讲究，注意方式方法，避开误区，其调体养生效果十分明显。

中医认为，膏方是祖国传统中医“治未病”思想的直接体现，以调体养生、改善体质、增强免疫、预防疾病为主要目的，兼有治疗慢性疾病的作用。不过，它和以治疗疾病为主要作用的膏剂有所不同，人的体质因年龄、性别、生活境遇、先天禀赋、后天调养等不同而各有差异，所以选方用药也应因人而异，一个膏方全家人服用是不科学的，膏方应在医生指导下服用。

用途

膏方适合多数人进补

在中医理论里，膏方是一种具有高级营养滋补和治疗预防综合作用的成药，具有补虚扶弱、抗衰延年、纠正亚健康状态、防病治病的功效，其历史悠久，起于汉唐，成熟于明清，距今有2000多年的历史。

中医表示，在冬季服用膏方，是一种顺应自然的养生方法。冬天万物凋零，天寒地冻，自然界所有生物都进入到冬眠休养状态，生命的萌芽等待着到来年再一次进入生发、成长、成熟和收获的过程。人体也是一样，冬季阴寒极盛的时候，也是人身之阳气开始孕育的时候，正所谓冬至一阳生。此时，用膏方调养，就是呵护和培养冬季弱小的人身之阳，强壮肌体，可以抵御疾病的侵袭，达到祛病延年的效果。

清远市医学会秘书长吴强辉表示，膏方的特点是根据人的不同体质、不同临床表现而确立不同处方，量体裁衣，针对性强。中医理论认为春生、夏长、秋收、冬藏，秋冬季节是一年四季中进补的最好季节，民间自古流传“今冬进补，明年打虎”的说法，而秋冬进补，更以膏方为最佳，膏方节旨在传播中医药传统文化，提高全民防病意识和能力，让广大市民充分了解具有冬令进补和调理作用的中药特色膏方，感受中医药在医疗保健和"治未病”中的独特功效。

据悉，膏方适合大多数人进食，但其成分也因人而异。从目前开膏方的患者来看，年轻白领、公务员的群体较多。如白领一族脑力和体力消耗过多，出现食欲不振、疲乏无力、精力和记忆力下降、睡眠质量欠佳，性功能减退的状况；或者感觉身体虚弱、抵抗力差、经常感冒。另外，慢性疾病患者，如胃肠肝胆疾病、心脑血管疾病、呼吸道疾病、糖尿病、肾病、风湿免疫等，经治疗后病情稳定，服用膏方药继续治疗，能巩固疗效，增强体质；各种病后、手术后及大出血后处于恢复阶段者也可利用膏方调理进补。

便捷

无需煎煮，服用方便

中医膏方又称膏滋药或膏滋方，起源于汉唐，主要称“煎”，至宋代以“膏”取代，是传统中医八大剂型之一。膏方乃多味中药熬制而成，有治病求本，顾护正气；协调阴阳，调和脏腑；通补兼备，调畅气血等功效。且口感较好，无需煎煮、服用方便，更适合现代人紧张的工作生活节奏。

膏方，是一种将中药饮片反复煎煮，去渣取汁，经蒸发浓缩后，加糖或蜂蜜制成的稠厚半流体制剂，如雪梨膏、川贝枇杷膏等。膏方一般分为荤膏和素膏，如加入蜂蜜或冰糖等收膏的膏滋为素膏；加入驴皮胶、鹿角胶、龟板胶等动物胶收膏的膏滋为荤胶。其作用虽不如汤药的药效快，但能缓慢地调补身体，同时由于加入了蜂蜜，口感也更好。

膏方主要适用于以下人群：慢性病人的进补。不但内科病人可以服用膏方，妇科、儿科、外科、伤骨科、五官科的病人都可服用，气血阴阳津液虚弱的病人也可通过服用膏方来达到除病强身的目的。亚健康者的进补。膏方适合全面调理，能滋补强身、抗衰延年、治病纠偏，用于防病治病和养生保健。

老年人的进补。老年人各项生理机能趋向衰退，膏方进补有利于增强体质，延缓衰老。

女性的进补。膏方能补气养血，帮助全身的营养不断得到补充，从而使气血充足，达到脸色红润，皮肤光泽而有弹性的抗衰美颜效果。

儿童的进补。根据生长需要可适当进补，尤其是体质虚弱，容易感冒，厌食、贫血等症的患儿宜于调补。

提醒

一家人共用一个膏方不科学

生活中，有些市民使用膏方存在误区，比如家中一员服用某种膏方效果良好，全家人都服用这款膏方。其实，中医膏方讲究一人一方一炉。膏方融中药、滋补品和相关食品于一炉，按照一人一方、一人一锅而制作出来的膏类制剂，遵循了中医临床用药辨证施治的原则。同时膏方强调个体化给药处方，单独加工制备，因人而异，针对性强，疗效显著。

中医认为，一个膏方全家人服用是不科学的，膏方应在医生指导下服用。人的体质因年龄、性别、生活境遇、先天禀赋、后天调养等不同而各有差异，所以选方用药也应因人而异。在选用膏方前，服用者应向医生详细说明自身健康状况，便于医生辨证施治。如果不问虚实，不论辨证，盲目进补，就会出现种种不良反应。

膏方是养生保健中常用的中药剂型。中医认为，膏方虽是好东西，但并不是万能的。得了病还是要根据实际病情进行相应治疗。进补膏方的适应人群是有讲究的，如处于亚健康状态的中老年人；大病之后处于康复期的病人；有早衰倾向，需要抗衰老的人群以及患有慢性病，处于稳定期的人群等。儿童进补膏方更需要“量体裁衣”。

中医表示，吃膏方不是赶时髦，如果孩子平时很健康，身体各方面没有中医理论所指的虚或缺，就没必要进补。若出现反复呼吸道感染、支气管哮喘、生长发育迟缓等情况可以补一补。现在市场上有很多秋梨膏，很多家长买来就给孩子吃，这样是不正确的。秋梨膏能养阴清肺，适应的年龄段比较宽泛，口干、嗓子痛、干咳者可以食用，但舌苔黄厚、湿气重的儿童就不宜吃。另外，由于膏方多数比较滋腻，会影响消化功能，胃肠功能较弱的儿童需慎服。

■相关

中医推荐八款膏方

1、小儿建中膏：

功效：健脾开胃，清虚热，助睡眠。

适用于小儿体质虚弱，易咽炎发作感冒，胃纳差，脸色萎黄，多汗，心烦易怒，睡眠差，大便干结等表现。

2、宁神助眠膏：

功效：交通心肾，安神助眠。

适用于失眠人群，表现为入睡困难，易醒，或口干、心烦，易疲劳，或腰酸、耳鸣，记忆力下降、怕冷等表现。

3、调经养颜膏：

功效：调肝肾，养气血。

适用于怕冷、易疲劳、气短、月经不调、痛经、心烦易怒、易上火、失眠多梦等表现人群。

4、舒肝健胃膏：

功效：舒肝健脾、和胃。

适用于慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、慢性结肠炎等病，表现为胃纳差，口淡、口干口苦，饭后饱胀感，嗳气、泛酸，或胃部隐痛、胸胁胀闷，大便烂，乏力等表现。

5、舒筋通络膏：

功效：补肝肾，舒筋通络。

适用于肩颈酸痛、头晕、手足痹痛、无力、怕风怕冷、易疲劳，或耳鸣、记忆力下降等表现患者，如颈椎病、中风后遗症等。

6、扶正固本膏：

功效：补气、健脾、舒肝，扶正固本。

适用于易疲劳、气短、怕冷、手足凉、头晕、记忆力下降、心烦、失眠、面部痤疮等表现人群，如亚健康状态等。

7、产后调养膏：

功效：调气血、补肝肾、通经脉。

适用于产后体质虚弱，症见怕风、怕冷、气短、疲劳、头晕、心悸、手足麻、恶露不净、乳少、腰酸、脱发等表现。

8、补肾强骨膏：

功效：温阳补肾，祛湿，强筋骨。

适用于腰椎骨质增生、腰椎间盘突出症、膝关节病等，表现为腰腿酸痛、夜尿频多、怕冷、耳鸣、双膝酸软、疼痛无力等。