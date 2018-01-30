春节想“造人” 专家建议现在赶紧做准备

“医生，我们平时两个人都太忙了，春节假期里‘造人’成功率会不会更高一些？”“家里催生催得厉害，我们计划春节来一个旅行‘造人’，得事先做哪些准备？”……随着春节假期的临近，杭城各大医院妇科、生殖医学科等相关专家的门诊里咨询有关春节“造人”问题的人越来越多。春节“造人”前做哪些准备能事半功倍？钱报记者帮大家咨询了杭州市中医院中医妇科主任章勤和杭州市红十字会医院生殖医学科主任丁彩飞。

丁彩飞主任说，首先夫妻双方应做孕前检查，先查男方，再查女方。男方检查包括体格检查和生殖器B超，初步评估生长发育水平；生殖激素检查，从内部评估生长发育情况；精液常规，查看精子宏观质量；微生物感染方面的检查，以保障优生优育等。女方检查包括监测排卵，有排卵了才有机会怀孕；输卵管、子宫及附件检查，如果输卵管堵塞、子宫异常等都会影响受孕；激素检查，以评估卵巢储备功能等等。

如果上诉检查无异常，那么恭喜你，可以安排春节“造人”了！

章主任提醒大家，到了假期很多人容易生活没有规律，比方说，晚上熬夜、抽烟、喝酒，以及吃得比较肥腻等，都比较损耗精力，不利于受孕。至于想专门安排长途旅行实施“造人”计划的人，陌生的坏境、食物，以及旅途的奔波等都不一定利于受孕。

所以如果真想“造人”，章主任建议，避开以上不利因素，同时再算一算女方的排卵期。就月经周期准的人来说，月经开始的第12~21天期间为排卵期，此时“造人”成功率相对高。