沉迷“养蛙”？ 警惕“强迫症倾向”

“我的蛙都12个小时没回家了，明信片也没一张，是不是离家出走了？！”最近，一款名为“旅行青蛙”的手机养成游戏在年轻人中迅速走红。不少人的朋友圈被小青蛙刷屏，闺蜜群也不再碎碎念八卦新闻，转而有模有样地分享“养蛙经”、做攻略笔记。

广东心理专家指出，一只“虚拟”小青蛙之所以在短短几天内，就虏获了年轻人的心，或许因为游戏集中了“空巢青年”的心灵痛点，能起到抚慰心灵、减轻压力的效果，但要警惕莫过度沉迷游戏。

玩家自诉： “反成功”的“佛系”情怀

小青蛙出外旅行时，会给玩家寄各种明信片。平时在家的活动也非常简单，比如：看书看到打瞌睡、埋头写信、削木头以及吃饭，常常一顿饭吃上四五个小时。

资深手游玩家“老K”告诉记者，“旅蛙”游戏画面清新简洁，操作简便，但这些都不是它走红的真正原因。用时髦的词来概括，旅行青蛙算得上近期最为“佛系”的手游了。

如今市面上的大多数游戏，例如在年轻人中同样火爆的恋爱游戏“恋与制作人”，都是以追求某种程度的“胜利”来作为目标的，玩家达到“胜利”的路径都是固定或相似的——需要依赖充值来不断更新设备、提升等级。而旅行青蛙则是“非氪金”游戏的代表，不需要用户额外充值金钱就可正常玩耍，在某种程度上与古早游戏“开心农场”的种植模式有相似之处。

更有趣的一点是，这只小青蛙可以说是相当“佛系”。青蛙自主决定何时出门旅行、去往何处，并不会因为玩家买了最贵的口粮、最高级的帐篷，就改变自己的“心意”。

因此，玩家无需整天捧着手机，绝大多数时候要做的就是“随缘”和“等待”，每隔一段时间查看手机就好，也契合现在“上班族”和学生群体忙碌的生活节奏。

现象解读： “空巢青年”借蛙排解孤独

玩家“老K”认为，这只没有太多表情的青蛙，从另一个角度来说，也像玩家自己。

一方面，小青蛙“不羁爱自由”，旅行全靠一时的心意，不受太多牵绊，随心所欲。另一方面，青蛙出门在外，也会体会到世间冷暖，也明白哪怕疲惫不堪，还有一个温暖的家。

中山大学附属第三医院精神心理科王相兰副主任医师指出，这一代二三十岁的青年，尤其是独生子女，从小体验到的孤独感和人际疏离感会比以前的青年更为强烈。很多年轻人为了寻求更好的发展机会，离开自己出生的小地方去大城市打拼，单身、独居成为这一代青年的常态，因而有“空巢青年”之说。

年轻人总有一颗自由心，却不可避免要忍受各种羁绊。为生活疲于奔命的“空巢青年”，在横空出世的小青蛙身上寄托了某种理想。网友“老K”认为，小青蛙“就好比真实的自我，世界那么大，还有一只小青蛙能替我去看一看。”

为蛙儿子出门在外却不报行踪而担忧，为蛙儿子一顿饭吃五个钟头而焦虑……这些是年轻养蛙玩家的常态。

王相兰指出，蛙出门在外，给家里寄明信片，结交新朋友，归家时带回来自远方的特产，有时仅仅是一颗花菜或一个馒头，都能让玩家开心不已。这些场景，对每个离家进入社会的青年来说都太过熟悉——我现在扮演的不就是我家人的角色吗？

作为子女的玩家，平日里习惯了爱的接受，而通过游戏体会到了爱的给予。驱动游戏进程的不是冲突与对抗，游戏的目标也不在于“胜利”，就像父母对儿女的期许，不求飞黄腾达，但求幸福平安。

已婚玩家“米菲2”则认为，自己之所以痴迷于这款游戏，是因为“终于能实现当妈的心愿”。

“想当妈，又不想牺牲工作和个人时间，天天和孩子的屎、尿、屁、病搅和在一起，更不想咆哮教子，有损自己的形象和气质？养蛙是最方便、经济、环保、健康的选择！”她承认，自己的想法被已育的闺蜜们不客气地吐槽为“纸上谈兵、入戏太深、浪费感情”。