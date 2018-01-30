慢病患者，如何进行步行锻炼？

散步，一点都不简单。山西医科大学附属第一医院心内科副主任医师靳春荣提醒，散步因人而异，才能更好地起到防治病痛的作用，特别是对于有慢性病的中老年朋友。

靳春荣介绍，中老年人、体弱者要甩开胳膊大步跨，走得太慢达不到强身健体的目的，只有步子大，胳膊甩开，才能促进新陈代谢；肥胖者要走远点，长距离疾步走，步行速度快些，可使血液内的游离脂肪酸充分燃烧，从而减轻体重。

“有慢性病的人最好缓慢地进行散步。”靳春荣说，高血压患者要脚掌着地，不要后脚跟先落地，否则会使大脑不停地振，容易引起头晕；冠心病患者要在餐后1小时慢步走，以免诱发心绞痛，长期坚持有助改善心肌代谢，并减轻血管硬化；失眠者则要在晚上缓行半小时，休息15分钟后再睡觉，有较好的镇静催眠效果。

轻微认知障碍的人应该反臂背向散步，把两手背在后腰命门穴，缓步倒退50步，然后再向前行100步，一倒一前反复走5-10次。

有胃肠病的人可以采用摩腹散步法，步行时两手旋转按摩腹部，每分钟走30-60步，每走一步按摩一周，顺时针和逆时针交替进行，每次散步时间3-5分钟。