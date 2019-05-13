耐热锻炼从初夏开始
运动提高热耐受力
众所周知，在盛夏酷暑的日子里，高温环境对人体是个严峻的考验，而每个人的热耐受能力的大小，决定这个人能否适应高温的环境。研究表明，获得或提高热耐受能力的最佳方法是进行耐热锻炼，即在逐渐升高的气温下进行锻炼，以达到适应更高温度环境。许多实验证实，人体的热耐受能力与热应激蛋白有关，而这种热应激蛋白合成的增加，与受热程度和受热时间有关。经常处于高温环境中，热应激蛋白的合成增加，使人体的热耐受能力增强。以后再进入高温环境中，人体细胞的受损程度就会明显减轻。
每天一小时耐热锻炼
何时开始耐热锻炼呢？专家给出的建议是从初夏开始。我国南北气候差异很大，哪一个时段是初夏时节，各地肯定会有差别。不过，从我国大多数地区的气候演变规律来看，每年的4月至5月，基本上都处于初夏时段。
进行耐热锻炼的方法也很简单：每天抽出一小时左右进行室外活动，可根据天气情况，进行散步、跑步、体操、拳术等锻炼项目。经过初夏的耐热锻炼，盛夏来临之时，即使室内气温在28℃~ 31℃，室外气温在36℃~ 39℃，人体也不会感觉太热。
活动量由小到大
需要提醒的是，初夏的耐热锻炼一定要处理好锻炼与出汗的关系。一般来说，耐热锻炼的强度要达到出汗的效果。有些人在锻炼时怕出汗，稍出点汗就开始吹电风扇或洗澡，这样肯定影响锻炼效果，还有可能受凉感冒。当然，出汗过多，对健康也不利。汗液流失过多，可造成人体血液流量减少，循环变慢，使得人体的散热量减少，从而导致体温升高。所以耐热锻炼必须适度，必须“因天制宜，因人而异”。尤其气温较高、湿度较低时，稍一运动就会出汗，所以，锻炼前后要适当补水。年老体弱者在进行耐热锻炼时，更要考虑自己的身体情况，活动量要由小到大，时间也要由短到长。
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