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防控新冠病毒宅在家怎么锻炼身体？来听专家怎么说

2020年02月03日08:26 来源：光明日报

　　防疫宅在家怎么锻炼身体？

　　【你问我答】　

　　#光明智库你来问#【#防疫宅在家怎么锻炼身体#？】防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，那是必须的！对宅在家里、减少外出的我们来说，积极健身增强抵抗力，也是必需的！在家锻炼身体，你有什么疑问？我们邀请北京体育大学王正珍教授、王艳教授双双“坐镇”，为你解答。　

　　@永恒1301701771：走路是很好的锻炼，当前情况下如何健步走？

　　@王正珍：戴上口罩，找一处人比较少的场地或道路，大步行走，控制好速度，每分钟步行100~120步，或者保持中等强度(即步行时可以与他人边聊天边行走，但是唱不了歌)，持续步行30~60分钟，如果没有整段的时间，也可每次步行十分钟左右，每天累计30~60分钟。

　　@登登登登哩个登：长辈一直坐着看电视，我们躺着玩手机，都容易颈椎疼腰疼。请问有什么室内运动方法，可以缓解不良姿态带来的不适？

　　@王艳：动员长辈站着自行伸展活动颈部、上下肢，控制看电视的时间。自己要有意识地控制躺着玩手机的时间，建议下载运动软件并选择适合的方式运动，强度以自觉有点儿吃力即可。

　　@好运来啊1990：家里的健身器材闲置很久了，是时候拿出来用了。短期内怎么增强体质？

　　@王艳：如果是哑铃，可根据哑铃磅数做适当的上肢屈伸、外展、内收等动作，以自感不疲劳为宜。如果是功率车或跑步机，可自行设定运动强度，运动30至40分钟，可以分上、下午两次进行。　(光明日报全媒体记者王斯敏、蒋新军)

(责编：许心怡、崔元苑)


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