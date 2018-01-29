薛伯寿：养生要靠自己

国医大师薛伯寿现已82岁高龄，平常出诊看病，有良好生活规律、淡泊名利、精力充沛、坚持太极运动，对养生防病保健有着自己独到的体悟。

清静无为 养性为先

现代社会压力大，过大的压力会使人长期处于高应激状态，而被焦虑、烦恼、忧愁等不良情绪困扰，长此以往便会影响脏腑协调，气血运行失常，导致很多内伤疾病。中医自古就重视心身和谐，讲究性命双修。那么，如何做到“形与神俱”呢？

薛伯寿说，要认真学习老子《道德经》。《道德经》凡五千言，是道家哲学思想的重要源头，辞简义奥、包罗广博，其论述的天地自然规律准则之“道”与为人处世之“德”，对于处理好与世界、社会、人类、自我的关系具有深远的启发与影响。其中“圣人无常心，以百姓心为心”“水善利万物而不争”“既以为人己愈有，既以与人己愈多”等思想尤为精彩。

对于道家常说的“清静无为”，薛伯寿说，天地生育、滋养万物而不居功亦不求回报，天地无为而无所不为，这就是“清静无为”的内涵。做人也应向天地学习无私奉献的精神，在生活中和为人处事等方面应当摒弃个人杂念，存公道、秉公心，以人民和集体的利益为先，助人为乐，知足常乐。

养性的核心在于“静”，静可健脑，减少私欲，调节生理七情活动，使之无太过不及。薛伯寿在临床诊疗中，十分注重调整患者的心理状态，劝导病人保持平和心态。薛伯寿常说，良医给患者看病不应仅处方开药，要提高患者思想境界，纠正不正常行为，引导良好生活方式，还要引导他们将消极心态转为积极乐观，并传授给他们未病先防基本知识，既病防变的观念，有了这些“思想基础”打底，再配合针药治疗，身体自然容易康复。

饮食有节 适宜为度

社会经济发展较快，人们的生活水平不断提高，物质丰富了，不少人贪求膏粱厚味、海鲜野味、嗜好烟酒。对此，薛伯寿说，饮食养生首重饮食有节，“节”既指三餐有节制、规律，亦指膳食结构合理。

《黄帝内经》载：“膏粱之变，足生大丁。”从字面理解为，进食肥甘厚味之品会导致足部（或身体其他部位如头面口唇等处）产生疔疮。薛伯寿根据其多年的临床实践说，这句话的深层理解当是：贪求膏粱厚味美酒、海鲜野味等，足以引起高血压病、冠心病、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症等，这些疾病会带给患者很大的痛苦，甚至危及生命，“大丁”实指严重的疾病。

采访中，薛伯寿反复强调“饮食自倍，肠胃乃伤”的严重性。他说，不少人误以为只要是营养价值高的食物吃进去就一定有益于健康，但是很多疾病恰恰是“吃出来”的。因此，高营养食品的摄入要因人而异。首先应看此人的消化功能如何，食物能不能被消化并化生气血；其次应看是不是有必要进食。如老年人，脏器功能衰退，高营养的食物吃进去不能化生精血，反倒会滋生痰浊，不利于健康，故不值得提倡。另外，因为老年人脾胃功能衰退，厚腻、炙煿、辛辣、生冷等食物都应该慎食或少食；老年人气血衰弱，需要滋补，但不能以温热药峻补；有病需要驱邪，但不宜猛药峻攻。

对于小儿的饮食，薛伯寿反复倡导“若要小儿安，常带三分饥和寒”“味不众珍，衣不燀热”的生活习惯。薛伯寿说，当前小儿病以食积与外感者为多，一则由于营养过剩，饮食不节；二则因过食生冷，导致脾胃损伤而出现食积。

最后，薛伯寿指出，饮食养生也要“因人而异”，如火热体质者或热病之人应当忌食辛辣油炸之品，阳虚形寒者或寒病之人当忌食生冷瓜果，脾胃湿热重者则应当少吃肥甘油腻的食物。平常饮食以清淡素食为主，适当辅以营养，精神愉快潇洒，助人为乐者健康长寿。养生保健，是一个综合而长期的过程，绝非某一种食品，某一个药方可以一蹴而就的。怀着一颗恬淡愉快的心，遵从大自然的规律，饮食有节、起居有常、劳逸结合自然健康少病。“气以通为补，血以和为补。”薛伯寿倡导调畅气血，对许多无证可辨的亚健康患者，薛伯寿善用黄芪赤风汤，他认为此方药味虽少，但配伍奇特，有益气助阳、活血行滞、祛风通络之功效，能使周身之气通而不滞，血活而不瘀。薛伯寿曾主张用越鞠保和丸合黄芪赤风汤作为保健处方之一。

起居有常 动静相宜

薛伯寿如今每周依然坚持出6～7次门诊，同时还承担首长保健和会诊工作，此外还有各种会议及讲学，如此紧张的工作节奏，很多年轻人都疲于应对。但他依然精力充沛、思维敏捷，这与他持之以恒的太极养生运动有很大的关系。

薛伯寿年轻时曾因劳累患上浸润性肺结核，在治疗的同时，他每天都坚持太极运动，结果竟使得一般疗程在半年到一年的疾病在一个月内奇迹般钙化而愈，由此，感悟到运动能恢复人体正气以促进疾病的好转。时至今日，薛伯寿每日早晚坚持太极运动，自创“清静无为养生太极功”。

薛伯寿说，太极运动和健身锻炼的形式有多种，但都要注意全身放松，身动而心静，肢体动静结合，刚柔相济，注意开阖升降协调。现代社会尤其学生、知识分子、白领阶层等，多缺乏运动，而又心力操劳不宁，太极拳、太极剑、八段锦、易筋经等都可以根据自己的情况选择练习。散步是较为简便的运动，有节律地散步还可以安神健脑，消除紧张情绪，促进消化吸收等。散步、爬山等有氧运动有益于身心健康，时间允许应当常为之。

读书、著书也是薛伯寿人生一大乐事，亦是工作和使命。薛伯寿是中医大家蒲辅周先生的入室弟子，曾跟随蒲老学习长达十三年之久。蒲老在晚年时依旧勤奋研读，案头医书甚多，《伤寒论》更是翻阅过数十遍。如今薛伯寿教授亦好读书，提倡读书为乐。他认为，适当的脑力劳动可增强思维能力，提高领悟水平，常读书、常用脑，不仅使脑筋灵光还可增长智慧。

养生保健，是一个综合而长期的过程，绝非某一种食品，某一个药方可以一蹴而就的。怀着一颗恬淡愉快的心，遵从大自然的规律，饮食有节、起居有常、劳逸结合，少私寡欲，淡泊名利，精神内守自然健康少病。