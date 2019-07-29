中医影响世界论坛召开 多学科对话防治“三高”

7月20日,中医影响世界论坛——防治“三高”多学科对话研讨会在北京召开。论坛旨在促进防治“三高”疾病的学术研究，增进多学科专家的学术交流，提高防治“三高”的临床水平，改善患者的生命质量。

会上，国医大师薛伯寿、全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师柴瑞霭等近20位专家进行多学科对话，研讨 “三高”的防治。

薛伯寿从“上工治未病”的角度谈“三高”的防治，在他看来，预防“三高”有7个要点：顺应四时，自然养生；养生先养性；生命在于运动；饮食有节，谨和五味；起居有常，劳逸结合；清洁卫生，注意辟邪；中药调理养生。他表示，中医不只治病，也应防病，让老百姓不生病、少生病。

在高脂血症的病因、病机及中医治疗原则方面，柴瑞霭认为，脾虚失运，肾精亏虚是形成高脂血症的主要内因；嗜好膏粱厚味是促成高脂血症的重要外因；痰浊凝聚，注入血脉，是高脂血症的关键病机；痰瘀互结，沉积血府，脉道失柔，是高脂血症演变为心脑血管疾病的必然转归。对此，他表示，高脂血症的治疗应遵循化痰祛脂，贯彻始终；健脾补肾，治本之图；活血通阳，截断病势3个原则。

中国人民解放军总医院心血管内科主任医师李玉峰表示，阶段性、多层次干预，是防治“三高”的可行手段，要真正从根本上控制“三高”，还需要从中医药中寻求方法并推广。对此，他提出医养居综合体和健康工程模式。

76岁的中央美术学院教授胡勃则从一个患者的角度阐述了防治“三高”的心得。他认为，药治不如食治，食治不如心治。在他看来，心态要平，心性要和，心境要高；有追求，无私欲，人健康。

北京化工大学教授金日光则用当代科学语境解读《黄帝内经》，探讨“三高”病因。

与会专家认为，此次围绕“三高”进行的多学科对话，是一种思想的交流和碰撞，中医药防治“三高”的理念将会影响更多人。专家表示，会切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，在建设健康中国、实现中国梦的伟大征程中谱写新的篇章。 （子木 小明）