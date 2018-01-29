打击非法医疗美容已成高压态势

目前，非法医疗美容机构和个人屡屡出现，使求美者付出的不仅是金钱，更要承担整形美容的健康风险。2017年，国家卫生计生委联合7部门开展严打非法医疗美容专项行动，各级卫生计生执法监督机构积极行动，强化对美容医疗机构的监管和非法医疗美容机构的打击，取得阶段性成效。

通过专项行动明查暗访

2017年7月~8月，国家卫生计生委卫生计生监督中心组织成立工作组赴北京、上海、河南、湖南、广东和陕西等6省市开展专项行动抽查指导推进工作，工作组成员包括省级卫生计生执法监督机构主要负责人，从事医疗美容工作的临床医学专家及医疗监督工作业务骨干。此次抽查不打招呼、不听汇报，前期采取暗查暗访，工作组随机选取对象直奔现场检查，当场向被检查对象和辖区卫生计生执法监督机构反馈问题。

记者跟随工作组抽查了北京市朝阳区一家名为“某某生活馆”的生活美容场所。工作组兵分多路，有的检查客户登记册，有的检查美容设备。在检查过程中，卫生计生执法监督专家在客户登记册上发现“客户王某，下次做色素护理，8、9月份做超声刀”的记录。该商户负责人称，使用的“超声刀”仪器是一种便携式面部按摩仪器，现已不再使用。“生活美容场所严禁从事超声刀等医疗美容活动。而且，目前国内尚无便携式超声刀治疗仪器。”工作组成员向该负责人说明规定。工作组在美容室又发现了16台没有标识的大型仪器。“这些仪器是否可用于医疗美容，还需后续判定。”工作组将该单位纳入风险台账进行重点监管。经调查，该商户还开展了水光针注射等医疗美容活动，涉嫌非法行医，需进一步调查取证，给予行政处罚。执法人员告诉记者，生活美容场所隐匿性强，擅打“擦边球”，打着生活美容的旗号从事医疗美容。

针对医疗美容行业的突出问题，专项行动确定了9大项51条重点检查内容，包括医疗美容机构执业许可；医务人员资质；医疗广告；医疗收费；医疗质量管理；麻醉药品、注射用A型肉毒毒素和注射用透明质酸钠（玻尿酸）管理等情况；生活美容机构是否涉嫌从事医疗美容活动等。

据介绍，6省市共暗查暗访美容医疗机构和生活美容机构32家，现场检查美容医疗机构和生活美容机构52家，共发现问题133个，已责令整改。其中25家美容医疗机构和10家生活美容机构存在涉嫌违法违规行为，已立案25件，警告11件，罚款7件、67500元，移送案件12件。

各地亮剑 加强监管

国家卫生计生委监督中心与各地卫生计生执法监督机构重拳出击，形成了上下互动、联合协作的工作格局。中心开展培训，指导各地推进专项行动具体实施，并从中国整形美容协会获取投诉举报线索，将抽查发现的问题通报给协会，加强行业自律。

各地在执法监督、宣传、培训等方面创新了工作方式。吉林省发挥卫生监督协管员的“网底”作用，掌握非法医疗美容违法行为的线索。河南省郑州市卫生监督局要求各美容医疗机构做到“四公示”（执业许可证、诊疗科目、美容项目、主诊医师公示）。广西壮族自治区南宁市建立医疗美容监测哨点，搭建美容医疗机构哨点监测信息发送平台。浙江省将非法医疗美容等非法行医行为纳入政府考核，形成政府主导机制。辽宁省卫生计生监督局在全省推广“两承诺、两公开、一上墙”，引导美容医疗机构和生活美容机构依法执业和规范经营。浙江、云南等地发布美容医疗机构“红黑榜”。上海、江苏、浙江、四川等省市邀请行业协会组织和专家参与执法检查，推动行业自律。

政策要与时俱进

当前，医疗美容行业发展迅猛，出现了不少类似“祛痘”、“减肥”、“纹唇、纹眉、纹眼线”等项目，这些项目是否属于医疗美容活动，各方认知标准不一，存在争议。此外，现行的《医疗美容项目分级管理目录》也不适应当前医疗美容行业发展形势，比如“超声刀”美容、瘦脸针等新设备、新技术日趋成熟，不少机构都广泛开展，而且求美者需求较大，但是否应纳入目录需要研究确定。生活美容机构使用“三无”仪器设备从事美容活动，是否构成医疗美容活动难以界定。这些问题给卫生计生监督员检查办案过程中造成了一定困扰，法规文件还有待进一步完善。

部分地区在专项行动推进过程中，各部门间在信息通报、案件会商、联合办案和联合督导等方面工作还有待加强。卫生计生监督力量“独木难支”，只有部门间形成联动机制，行政许可、业务管理、执法监督相关信息和结果共建共享；对投诉举报奖励，与群众共防共治；对各类违法违规行为持续保持高压态势，才能让广大人民群众“美”得安全。