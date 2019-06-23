北京专项打击非法医疗美容行为 

北京青年报记者昨日从北京市卫生和计划生育监督所了解到，近期北京全市正在开展专项整治行动，对各类医疗美容机构、生活美容场所等进行规范，严厉打击各类无证医疗美容服务行为，保障医疗美容服务市场秩序的安全稳定，维护消费者合法权益。打击非法医疗美容专项行动将持续至今年12月。

如何区分医疗美容和生活美容？根据《医疗美容服务管理办法》，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法，对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。而生活美容则是指运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手段，对人体所进行的诸如皮肤护理、按摩等带有保养或保健性的非侵入性的美容护理。然而市场上却存在不少生活美容机构违规开展医疗美容项目的行为。

今年年初，东城区卫生和计划生育监督所接到市民举报线索，反映辖区内某公寓有机构无资质开展医疗美容活动。接到举报线索后，东城区卫生和计划生育监督所联合街道办事处、公安、市场监管等多部门到现场进行监督执法。现场检查发现房间内有超声刀仪器2台、光子嫩肤仪1台、热立塑仪器1台、水光针针头、带针式无菌注射器、注射用透明质酸、三文鱼针剂、利多卡因注射液等若干；现场见《客户咨询分析表》，载有“超声刀、光子嫩肤、腹部溶脂、水光、瘦脸针”等记录。

经过调查，该机构未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业的行为，违反了《医疗机构管理条例》的相关规定，东城区卫监所依法对当事人处以没收药品、器械，罚款人民币10000元，没收非法所得117600元的行政处罚。对该机构未取得《卫生许可证》擅自开展生活美容的违法行为，另案处以罚款人民币10000元的行政处罚。

市卫监所专业执法人员提醒广大爱美人士，市场上部分所谓的高科技仪器可能并无权威部门鉴定，并无允许投入美容治疗的许可备案，部分高科技仪器可能只是为了迎合消费者的心态调换个名称，而且仪器美容的实效需要接受时间的检验，希望广大市民提高辨识能力，避免上当，建议消费者自觉选择正规美容医疗机构接受医疗美容服务。

据悉，本次行动将对各类涉及非法行医、危害药品安全的违法行动采取“零容忍”态度；根据对仪器美容的界定，既满足生活美容的健康发展，又铲除非法医疗仪器美容“擦边球”的空间；同时，严厉打击无证行医。行动的重点执法对象为医疗美容机构、生活美容场所、违法开展医疗美容的个人。本次行动将通过广泛开展科普宣传行动，发布警示信息，提高人们的警惕意识，同时曝光大案要案和典型案例，揭示违法违规行为可能造成的危害和后果，提升消费者辨识能力。（记者 蒋若静）