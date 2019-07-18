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医疗美容行业整治力度不断加强但问题仍存

陈聪

2019年07月18日09:26 来源：新华网

近年来，随着人民生活水平不断提高，医疗美容需求高涨，医疗美容行业发展迅速，但医疗美容市场存在许多不规范甚至非法行医现象，给很多求美人士造成伤害。记者了解到，针对行业乱象，国家卫生健康部门持续开展规范医疗美容行为，整治工作力度不断加强，但行业问题仍然存在。

国家卫生健康委员会卫生健康监督中心医疗卫生监督处处长范小红在日前举行的“中国医美安全规范诚信联盟”成立大会上说，2017年原国家卫生计生委、公安部、食药监总局等7部门在全国范围开展了针对医美行业乱象的专项整治行动，严厉查处违法违规机构和人员，行动已取得初步成效，在一定程度上遏制了医美行业乱象。

据了解，在专项行动过程中，全国公安机关共破获涉医刑事案件、涉药品安全案件1219件，抓获犯罪嫌疑人1899名，捣毁制售假药黑窝点728个，总涉案金额近7亿元。

范小红指出，2017年至今，卫生健康部门持续开展规范医疗美容行为，国家卫健委卫生健康监督中心近期在开展严厉打击非法医疗美容专项行动的回头看行动，对部分省市的生活美容机构、医疗美容机构进行暗访和抽查。在回头看行动过程中，发现医美行业依然存在很多问题，个别生活美容机构涉嫌无证行医，个别医疗美容机构涉嫌虚假宣传、非法制售药品医疗器械等问题。这说明打击非法医疗美容专项行动任重道远。

范小红说，医疗美容行业发展需要行业组织机构的积极参与和医美界同仁共同坚守。希望全国更多的品牌医美机构能够集合在一起，充分发挥品牌优势和市场影响力，建立自我约束机制，实现机构自治，推动多元化综合监管格局建立，相信“中国医美安全规范诚信联盟”的成立对我国医美行业健康发展将起到推动作用。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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